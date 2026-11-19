51 מתגייסות הצטרפו אתמול (רביעי) לחיל השריון במטרה להשתלב בו כלוחמות, וצפויות להתחיל את הכשרתן בחיל השריון בבסיס 'חיון'. זאת, לאחר כעשור בו לא גויסו נשים לשריון מתמרן, ומאבקים של רבנים וארגונים דתיים נגד גיוס נשים לחיל השריון בטענה לאיסור שהות של גברים ונשים. מאבקים אלו כללו גם איומים מצד ראשי ישיבות הסדר להורות לתלמידיהם לא להתגייס לשריון.

גיוס נשים לוחמות לשריון המתמרן החל ב-2017, ולאחר חצי שנה הוקפא ונדחה במשך כעשור. לטענת צה"ל, הסיבה להקפאה היתה שיקולים מבצעיים. בעקבות עתירה לבג"ץ שדרשה להמשיך ולאפשר לנשים להתגייס לשריון, פסקו השופטים באפריל האחרון כי על צה"ל לחדש את הפיילוט עד נובמבר 2026.

במקביל, בצה"ל פועל בקביעות כבר ארבע שנים, החל מ-2022, מסלול של לוחמות שריון בחיל הגנת הגבולות – שהלוחמות בו עוברות את הכשרת מקצועות השריון, אך עוסקות בהגנת גבולות ולא בתמרון ולחימה בשטח אויב. הלוחמות במסלול זה בלמו את מחבלי חמאס ב-7 באוקטובר באזור הקיבוצים סופה וחולית בעוטף עזה.

בצה"ל אמרו כי "לקראת תחילת ההתנסות, הוגדרו מדדים כלליים במטרה להבטיח ככל הניתן את עמידת הלוחמות בדרישות ההכשרה ואת הצלחתן בה. הלוחמות יידרשו לעמוד באופן מלא בדרישות הכשירות המקצועית, הזהות לאלה של לוחמי השריון, בהתאם למדדים המבצעיים הקיימים". עוד נמסר כי לצד השמירה על הסף המקצועי שאותו נדרשות הלוחמות למלא באופן זהה ללוחמים, תותאם הכשרתן בהיבטי הכושר הגופני, במטרה לשמור על כשירותן ועל בריאותן לאורך ההכשרה.

כחלק מהפקת הלקחים מהתנסויות קודמות, יעברו החיילות מכינת כושר קרבי שנועדה לחזק את חוסנן ואת יכולותיהן הגופניות לקראת ההכשרה, תוך מתן מעטפת מלאה. עוד נמסר כי תוכנית ההכשרה נבנתה בהתאם לסרגל מאמצים מדורג, ואחת למספר חודשים יתקיימו דיונים ייעודיים לבחינת העמידה ביעדים שהוגדרו מראש.

בצה"ל הדגישו כי לאורך ההתנסות תישמר הקפדה על הוראות פקודת השירות המשותף. במסגרת ההתנסות לא ישולבו גברים ונשים באותם צוותי טנקים, הן במהלך ההכשרה והן בפעילות המבצעית, "והכל בהתאם לפקודת השירות המשותף".

עוד אמרו בצה"ל כי "צה"ל פועל להרחבת שורותיו ולחיזוק המערך הלוחם מתוך צורך מבצעי מובהק. שילוב מגוון אוכלוסיות בשורותיו הוא חלק ממחויבותו כצבא העם, תוך שמירה על אורח חייהם של כלל המשרתים".