הרקע לפרשת ויצא מופיע בסוף הפרשה הקודמת, פרשת תולדות, שבה מבקשת רבקה מיצחק שלא ייתן ליעקב לקחת לאישה מישהי מבנות הסביבה. יצחק נעתר לבקשה ומצווה על יעקב: "לֹא תִקַּח אִשָּׁה מִבְּנוֹת כְּנָעַן". הוא שולח אותו אל פדן ארם (חרן), שם עברו אברהם ושרה בדרכם לארץ, ומורה לו לקחת אישה מבנותיו של דודו לבן הארמי.

פרשת ויצא מלווה את יעקב במסעו לשם, ולאחר מכן ב-14 שנים של עבודה אצל לבן הארמי כדי לזכות בידן של לאה ורחל בנישואין. הפרשה ממשיכה ומספרת על לידת בניו של יעקב – בתחילה ילדי לאה והשפחות בלהה וזילפה, ולאחר שהאל מרפא את עקרותה של רחל, גם לידתו של בנה הראשון יוסף. לידת בן הזקונים, בנימין, תתרחש בפרשה הבאה.

סיפורן של שתי אחיות

קל לקורא בפרשה לראות ביעקב את השחקן המרכזי בסיפור. נראה כי הוא זה שבעבודתו הקשה, ובעזרת ברכת האל, קונה לעצמו נשים, מביא ילדים, מייצר לעצמו הון, נאבק בדודו שמנסה לנצל אותו ועושה את דרכו לארץ המובטחת עם המשפחה שהקים ועם רכושו הרב על גבי גמלים. יחד עם זאת, חלק מרכזי בפרשה כמעט לא מערב אותו, אלא מתמקד בנשותיו לאה ורחל. ברגשותיהן, בתכונותיהן, במעשיהן, בילדים שהן מביאות לעולם ובאופן מסוים גם ביחסים ביניהן.

גם מבלי להיכנס לבעייתיות המוסרית של פוליגמיה במקרא ובכלל, ברור כי הסיפור מעלה מתחים רבים בין רחל ולאה. מחד, יעקב מבקש את ידה של רחל, ולאה מוצגת כמי שניתנת לו במרמה על ידי אביה. כמו כן, נכתב על יעקב "וַיֶּאֱהַב גַּם אֶת רָחֵל מִלֵּאָה" (בראשית כ"ט ל). את הפסוק הזה רש"י פירש כמעיד על אהבתו הגדולה לרחל, אך גם על כך שאהב את לאה. יחד עם זאת, כבר בפסוק הבא נכתב עליה שהייתה "שנואה".

מאידך, לאה היא גם הפורייה בין נשות יעקב ולפוריות זו משמעות רבה. אמנם יוסף, בנה של רחל, ימשיך ויהיה לגיבור הפרק הבא בסיפורה של המשפחה הנבחרת, ואחיו יתוארו באופן פחות מחמיא – אך אין לשכוח כי בניה של לאה וצאצאיהם מרכיבים את רוב רובו של עם ישראל לעתיד לבוא.

מתח מלווה את יחסי רחל ולאה לאורך התפתחות הסיפור. צערה של לאה על כך שאינה אהובה כמו רחל וצערה של רחל על עקרותה הם מוטיבים מרכזיים בתיאור המקראי. השתיים לא מדברות, מלבד חילופי דברים קצרים כשרחל מבקשת מלאה חלק מהדודאים (ככל הנראה צמח המעודד פריון) שמצא בנה ראובן. לאה מתפרצת עליה ואומרת: "הַמְעַט קַחְתֵּךְ אֶת אִישִׁי וְלָקַחַת גַּם אֶת דּוּדָאֵי בְּנִי". רחל מנסה לפייסה ומציעה לה כי בתמורה לדודאים, יעקב ישכב עמה הלילה. כך קורה ולאה אף נכנסת להריון נוסף בלילה זה.

"כְּרָחֵל וּכְלֵאָה אֲשֶׁר בָּנוּ שְׁתֵּיהֶם אֶת בֵּית יִשְׂרָאֵל"

ניכר כי היחסים בין האחיות לא היו פשוטים. זו מערכת יחסים כמעט בלתי אפשרית, של שתי נשים שלכל אחת מהן יש את כל הסיבות שבעולם לקנא בשנייה. מהאינטראקציה הקצרה ביניהן ניכרים גם כעס ויריבות. מסיבות אלו מפתיע לקרוא את שנכתב על השתיים בשלב מאוחר יותר, מפרספקטיבה היסטורית, במגילת רות: "וַיֹּאמְרוּ כׇּל הָעָם אֲשֶׁר בַּשַּׁעַר וְהַזְּקֵנִים עֵדִים יִתֵּן ה' אֶת הָאִשָּׁה הַבָּאָה אֶל בֵּיתֶךָ כְּרָחֵל וּכְלֵאָה אֲשֶׁר בָּנוּ שְׁתֵּיהֶם אֶת בֵּית יִשְׂרָאֵל" (רות ד' יא).

אם אכן לוקחים צעד אחורה מדינאמיקה הבין-אישית של רחל ולאה, ניתן אולי לספר סיפור אחר. סיפורן של שתי אחיות שדווקא יכולתן להישאר יחדיו הוא מה שאפשר להצמיח ולבנות את עם ישראל לעתיד לבוא.

גרסה זו של הסיפור מקבלת חיזוק בהשוואה ליחסים אחרים בין אחים שמתוארים בספר בראשית. סיפורם של זוג האחים הראשון במקרא, קין והבל, נגמר ברצח. ישמעאל, לפי חז"ל, שנא את יצחק ורצה להורגו כדי לרשת את אברהם. יעקב ועשו, התאומים, נאבקו על ברכת אביהם ולפי חלק מהפרשנויות אף הגיעו לסף מלחמה. בשלב מאוחר יותר מופיע גם סיפורם של בני יעקב והתנכלותם לאחיהם יוסף.

גם הסיפור המשפחתי של שתי נשים שמביאות ילדים לאותו גבר מתברר בספר בראשית ככרוך בעוולות בין אישה לרעותה. סיפור גירושם של הגר וישמעאל, בהוראתה של שרה, כמו מרחף כסימן אזהרה מעל המקרה הנוכחי של רחל ולאה. ישנם אף פרשנים שנאבקו בשאלה מדוע לא גירש יעקב את לאה כפי שעשה אברהם להגר, ומדוע לא דרשה זאת ממנו רחל. אין לדעת מה היה קורה לו היו לאה וילדיה מגורשים מפני משפחתו של יעקב, אך ניתן להניח שעם ישראל לא היה נוצר באותו אופן.

"עלינו ללמוד מהו הערך של אחיוּת"

ההוגה הפמיניסטית האפרו-אמריקאית בל הוקס, שניסחה פרקים חשובים בתאוריה הביקורתית הפמיניסטית, הקדישה מאמר חשוב לנושא ה'אחיוּת' (אחוות נשים, באנגלית Sisterhood). "מלמדים אותנו שנשים הן אויבות 'טבעיות', שלעולם לא תתקיים בינינו סולידריות משום שאיננו מסוגלות, איננו צריכות ולמעשה איננו חוברות זו לזו", כותבת הוקס. "היטבנו ללמוד את השיעורים האלה. כעת עלינו להשיל מעלינו את התורה הזאת אם ברצוננו להקים תנועה פמיניסטית בת קיימא. עלינו ללמוד לחיות ולעבוד יחד, בסולידריות. עלינו ללמוד מהי המשמעות האמיתית ומהו הערך של אחיוּת".

הוקס, שהייתה מהפעילות המובילות והמנהיגות הרוחניות של "הפמיניזם השחור", זיהתה את המתחים שנוצרים בתוך התנועה הפמיניסטית בין נשים המגיעות ממעמדות שונים, מרקעים אתניים אחרים, מרמות השכלה מגוונות ועוד. היא ידעה לגלות הבנה לנשים שחשות שההבדלים אינם מאפשרים תנועה פמיניסטית אחת ואף הסכימה ש"נשים נהגו בחוכמה כשדחו אחיוּת מזויפת". בכל זאת, הדגישה כי "זניחת הרעיון של אחיוּת כביטוי לסולידריות פוליטית מחלישה ופוגעת בתנועה פמיניסטית".

היא ראתה באחיוּת בין נשים שונות כלי למאבק בדיכוי, אך לא פחות מכך, את היסוד לבנייתה של תנועה בעל תוכן חיוב. תנועה שמתוכה ניתן לתבוע את הנכון והצודק. "נשים אינן צריכות למחות את ההבדלים ביניהן כדי לחוש סולידריות", היא כותבת בסיום מאמרה, "אנחנו לא חייבות לחלוק בדיכוי משותף כדי להילחם כשוות לסיום הדיכוי. אין לנו צורך בהתנגדות לגברים כדי לחבור יחד.

"כה רב השפע של חוויות, תרבות ורעיונות שאנחנו יכולות לחלוק זו עם זו. אנחנו יכולות להיות אחיות המאוחדות על ידי אמונות ואינטרסים משותפים, על ידי כבוד והערכה למגוון, על ידי מאבק משותף לסיום הדיכוי הסקסיסטי, על ידי סולידריות פוליטית".

מרבית הפרשנים לאורך הדורות הדגישו את האיבה בין לאה ורחל, או שעסקו בהחלטותיו של יעקב בלבד, מבלי לראות בהן דמויות בעלות סוכנות ועצמאות בסיפור. האפשרות לספר את סיפורן כשותפות, כאחיות ביותר ממובן אחד של המילה, מסייע לתת להן את מקומן הראוי בתולדות עם ישראל.