"אחרי שנה של מאבקים אין תחליף לשידורים שלכם עבור אזרחי המדינה" – כך אמר היום (חמישי) יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד, באירוע הוקרה ביפו לעובדי גלי צה"ל, שנאבקו בשנה האחרונה בהחלטת הממשלה לסגור את התחנה עד שבוטלה בהוראת בג"ץ.

"אתם הקול של מדינת ישראל", אמר בר-דוד לעובדים, "לפני שנה וקצת נפגשנו ודיברנו על כך שגלי צה"ל זה נכס צאן ברזל. הוא חלק מנכסי התרבות שקשה להחזיק אותם, אבל אני החלטתי שצריך להשאיר אותם כי הם חלק מהתרבות הישראלית. אני רוצה להודות לכם על המאבק המשותף. העובדים פה נלחמו על הסמל ועל מקום העבודה שלכם. אני מברך את יו"ר איגוד עובדי צה"ל, מאיר בן הרוש, שהוא מבחינתי רב אלוף של העובדים בצה"ל. הוא מוביל את כולם לחוף מבטחים, ואני מעריך שנגיע לשם בקרוב. בנימה אופטימית זו אני רוצה לאחל לכם להמשיך לשדר ולא לוותר על הרוח שלכם והדרך שלכם, בלי סתימת פיות. יש הרבה אנשים מההסתדרות שהם חלק מהמעטפת המחבקת שלכם".

יו"ר איגוד עובדי צה"ל, מאיר בן הרוש, אמר לעובדים: "אני מבקר ביחידות רבות של צה"ל, וכששאלו אותי אם להשאיר את גלי צה"ל, אמרתי שמי שמוותר על גלי צה"ל מוותר על האיכות. גלי צה"ל צריכה להישאר כיחידה. לא לפזר אותם. זה היה מאבק ארוך, והיה לנו גיבוי של ההסתדרות לאורך כל הדרך. תודה לכל השותפים לאורך הדרך".

נשיא מועצת העיתונות, שופט בית המשפט העליון (בדימוס) פרופ' חנן מלצר: "מכובדי, אני ליוויתי את מאבק גלי צה"ל עוד מימיי כעורך דין. את גלי צה"ל רצו לסגור כמה פעמים, ולא מצליחים כי הטובים מנצחים. מעבר למאבק המשפטי שתמכנו וליווינו, ניהלנו גם מאבק ציבורי שבו טענו שמי שרוצה לבטל את חזון בן גוריון צריך להיות בן גוריון. המפעל של גלי צה"ל חי ועומד וימשיך עוד שנים רבות. יש לנו הרבה מאבקים, כי מנסים לפגוע בכלי תקשורת לאורך השנים ואנחנו עומדים לצידם".