נשיאי ארצות הברית, רוסיה וסין נפגשו הבוקר (חמישי) בשנז'ן שבסין לפסגה משולשת נדירה, שבה ידונו בנשק הגרעיני בעולם ואולי גם במלחמות המתחוללות באוקראינה ובאיראן. המפגש בין השלושה עשוי לסמן נקודת מפנה בהיסטוריה העולמית, שבה יוכרעו אזורי ההשפעה של כל מעצמה, בדומה לוועידת יאלטה ב-1945, או להפוך לאירוע יחסי ציבור ותו לא, שיישכח במהרה.

טראמפ הציג את המפגש עם שי ופוטין, מנהיגי שתי המעצמות היריבות של ארצות הברית, כהזדמנות להגיע להסכמות על הפחתת הנשק הגרעיני בעולם, הידוק הפיקוח על ראשי הנפץ הגרעיניים הקיימים (יותר מ-90% מהם שייכים לשלוש המעצמות), וכן להתחיל בפתרון המלחמות באוקראינה ובאיראן. עם זאת, מומחים ששוחחו עם ערוצי תקשורת מערביים הנמיכו את הציפיות באשר לאפשרות להשיג פריצות דרך משמעותיות, במיוחד בזירות הלחימה במזרח אירופה ובמזרח התיכון.

בהודעה לתקשורת שפורסמה בסין עם תום הפסגה המשולשת דווח כי השלושה התחייבו לפעול לשמירה על היציבות האסטרטגית והביטחון הבינלאומי ולקדם רפורמה בארגון האומות המאוחדות, במטרה לאפשר לו להתמודד בצורה יעילה יותר עם האתגרים העולמיים ולמלא את ייעודו היסודי, שמירה על השלום והביטחון הבינלאומיים.

עוד נמסר כי שלוש המדינות מתכננות להגדיל את הייצור והאספקה של מוצרי נפט לטובת מדינות ברחבי העולם, והסכימו כי בית הדין הפלילי הבינלאומי ומוסדות דומים אחרים אינם רשאים לעשות שימוש לרעה בסמכות השיפוט שלהם.

שלושת ראשי המדינות שבו והדגישו כי לא ניתן לנצח במלחמה גרעינית, וכי אסור שמלחמה כזו תתרחש לעולם. שלוש המדינות יקיימו דיאלוג בנושא הפחתת סיכונים גרעיניים ומניעת תפוצה גרעינית, כך לפי ההודעה הסינית.

"אנחנו ממש עושים היסטוריה", אמר הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ בפתח הפסגה. "ארצות הברית, רוסיה וסין נמצאות בעמדה ייחודית המאפשרת להן לדון בדרכים לצמצם את מספר כלי הנשק הגרעיניים על פני כדור הארץ, וכן להפחית את הסיכון לשימוש בנשק זה".

"נקיים דיונים בנושא קידום השלום העולמי", אמר הנשיא הסיני שי ג'ינפינג, המארח את הפסגה המשולשת בשולי פסגת שיתוף הפעולה הכלכלי אסיה והאוקיינוס השקט (APEC), שבה השתתפו מנהיגיהן של מדינות אסייתיות נוספות, כולל ראש ממשלת יפן סנאה טאקאיצ'י, שזכתה לקבלת פנים צוננת עם רדתה מהמטוס, אולם בסופו של דבר לחצה את ידו של הנשיא שי על רקע המתיחות הגוברת בין המדינות.

הנשיא הרוסי ולדימיר פוטין הזכיר את ההיסטוריה המשותפת של רוסיה, סין וארצות הברית כ"מנצחות במלחמת העולם השנייה", וציין כי "מוטלת עלינו אחריות משותפת לשמירה על השלום הבינלאומי".

טראמפ נפגש בנפרד עם שי ופוטין: "דברים נפלאים עשויים לצמוח מכך"

טרם תחילת הפגישה נפגשו הבוקר נשיאי ארה"ב וסין בארבע עיניים, בפגישה משמעותית שלישית ביניהם השנה. הנשיא האמריקאי שיבח את הידידות ביניהם ואת האינטרס המשותף להבטיח את מעבר הנפט דרך מצר הורמוז, מוקד מרכזי למתקפות במסגרת המלחמה באיראן. טראמפ ציין כי בכוונתו ללחוץ על שי להגדיל את רכישות התוצרת החקלאית מארצות הברית.

שי ציין כי היחסים בין ארה"ב לסין היו "יציבים ברובם ואף השתפרו" במהלך כהונתו של טראמפ. סוכנות הידיעות הסינית "שינחואה" דיווחה כי שי שוחח עם טראמפ על סוגיית טייוואן, והדגיש את הצורך של שתי המדינות לשפר את התקשורת ביניהן בנושאי כלכלה ומסחר.

כמו כן, טראמפ ערך גם פגישה אישית עם פוטין, הראשונה בין שני הנשיאים מאז מפגשם באלסקה בשנה שעברה, שלא הניב הסכם להרגעת המלחמה שמנהלת רוסיה באוקראינה. "דברים נפלאים עשויים לצמוח מכך, או לפחות להתחיל", אמר טראמפ בפתח פגישתו עם פוטין, כשהוא מכנה את פוטין "חברי". "יש לנו מערכת יחסים מצוינת זה שנים רבות", אמר טראמפ לאחר שלחץ את ידו של פוטין. פגישתם נמשכה כ-40 דקות.

טראמפ התרברב לא פעם בקשר הטוב שיש לו עם פוטין, וזאת בעוד שנראה כי היחסים בין ארה"ב לאוקראינה הידרדרו לאחרונה באופן משמעותי. טראמפ דחה הטלת סנקציות חדשות על רוסיה, בעוד שקייב ספגה פגיעה עקב שיבושים בתמיכה הלוויינית ששימשה את המל"טים שלה במהלך המלחמה.

היזם אילון מאסק, שחברתו SpaceX הגבילה לסירוגין את השימוש במערכת הלוויינית הצבאית "סטארשילד", שבה נעזרת אוקראינה לצורך הפעלת מל"טים ויירוט תקיפות מצד רוסיה, התלווה למשלחת האמריקאית לפסגה, אך עד כה שמר על פרופיל נמוך.

ריסון הנשק הגרעיני

טראמפ הצהיר כי בכוונתו לשוחח עם המנהיגים על מאגרי הנשק הגרעיני שלהם. ההסכם האחרון בנושא נשק גרעיני בין רוסיה לארצות הברית, הידוע בשם "New START", פקע בחודש פברואר. טראמפ הביע רצון להשיג הסכם "חדש, משופר ומודרני" שיכלול גם את סין. עם זאת, לסין יש מוטיבציה פחותה להסכים להגבלות, שכן הארסנל שלה, המונה למעלה מ-600 ראשי נפץ גרעיניים, קטן בהרבה מהמאגרים של ארצות הברית ורוסיה, שכל אחד מהם מוערך בלמעלה מ-5,000 פצצות אטום.

דריל קימבול, מנכ"ל "האגודה לבקרת נשק", אמר לסוכנות הידיעות אי.פי כי סגנונו הראוותני של טראמפ עשוי, במקרה הטוב, להניע תהליך שיוביל בסופו של דבר לסדרת שיחות מתמשכת לצמצום הארסנלים הגרעיניים. "אנו זקוקים ליותר מאשר תיאטרון דיפלומטי והזדמנויות לצילום משותף של שי, פוטין וטראמפ במסגרת פורום APEC", אמר קימבול. "כמו כן, לא סביר שמפגש יחיד יוביל לפריצות דרך דרמטיות".

טראמפ הוסיף לפסגה עניין נוסף שלא ברור אם סוכם עליו מראש: בפתח הפגישה ציין כי השלושה ידונו בדרכים "להגן על ריבונותה של אומתנו מפני ארגונים גלובליסטיים עוינים, כגון בית הדין הפלילי הבינלאומי (ICC)". רוסיה וסין אינן חברות באמנת רומא, שמכוחה פועל בית הדין הפלילי הבינלאומי, והנשיא פוטין מתמודד עם צו מעצר שבית הדין פרסם נגדו במרץ 2023 בגין חשד לפשעי מלחמה של גירוש והעברה בלתי חוקית של ילדים מאוקראינה לרוסיה. לאחר שהוצא נגדו צו מעצר ביקר פוטין במונגוליה ובטג'יקיסטן, החברות בבית הדין, ולא נעצר, אולם נמנע מלהגיע לשתי פסגות, בדרום אפריקה ובברזיל, בשל החשש כי ייעצר.

הנשיא טראמפ עוין את בית הדין בהאג עוד מכהונתו הקודמת, אולם הוא הגביר את הסנקציות נגדו ונגד שופטיו לאחר שבית הדין הוציא צו מעצר נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו.

באירופה מסתפקים בפגישה עם וויטקוף וקושנר

באירופה מונה צוות משא ומתן שעתיד להצטרף לשיחות בין רוסיה לאוקראינה אם רוסיה תאשר זאת. עד כה רוסיה סירבה לקבל את האירופאים לשיחות עם אוקראינה, אולם בסבב השיחות הנוכחי מדובר על הסכמי ביטחון הכוללים גם את אירופה, וזאת על רקע ההסלמה בסכסוך בין רוסיה לאירופה.

צוות המשא ומתן עם רוסיה כולל את ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהם, נשיא צרפת עמנואל מקרון, ראשת ממשלת איטליה ג'ורג'יה מלוני, הקנצלר פרידריך מרץ וראש ממשלת פולין דונלד טוסק, לצד נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין ונשיא המועצה האירופית אנטוניו קושטה. צוות המשא ומתן אמור להיפגש היום בברלין עם השליחים האמריקאים, סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר. במפגש זה צפויים המשתתפים לקבל עדכון על תוצאות הפגישה שנערכה בסין.

במפגש צפויים להשתתף גם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי ומזכ"ל נאט"ו מארק רוטה, כמו גם מנהיגים אירופיים מרכזיים נוספים, בהם אלכסנדר סטוב מפינלנד, מטה פרדריקסן מדנמרק, אולף קריסטרסון משוודיה, יונאס גאר סטורה מנורווגיה ומיכאל מרטין מאירלנד. המפגש נערך לצד כינוס שרי החוץ של האיחוד האירופי, שישהו גם הם בבריסל וישתתפו בפגישות.

מחר צפויה להיערך פסגה נוספת בבריסל של בריטניה והאיחוד האירופי, לציון עשור לפרישת בריטניה מהאיחוד ובניסיון לעשות צעד נוסף להסדרת היחסים ביניהן.