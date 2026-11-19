פינת הנצחה לנרצחים הוקמה היום (חמישי) בחברה הערבית בפקולטה לחקלאות ברחובות של האוניברסיטה העברית. הפינה הוקמה כחלק ממפגני מחאה שהתקיימו אתמול והיום באוניברסיטאות תל אביב וחיפה, בידי סטודנטים יהודים וערבים, במחאה על ההפקרה של החברה הערבית. תאי הסטודנטים של 'עומדים יחד' יזמו את המחאות במוסדות ההשכלה הגבוהה ברחבי הארץ.

"אנחנו רוצים להעלות את המודעות", אומר נילאי ארד, סטודנט שנה ב' לאגרו-אקולוגיה שעמד מאחורי הקמת הפינה ברחובות. "היינו כעשרה אנשים, ושמנו תמונות של שישה קורבנות, בהם לינה קאסם", שנרצחה בכפר מנדא בשבוע שעבר.

הוא מספר כי הייתה התעניינות במיצב וסטודנטים ניגשו לשאול ולברר על אודותיו: "זה גרם לסטודנטים הערבים להרגיש שרואים אותם, שמבינים אותם. היו כאלה גם שרצו להיות פה ולעזור איתנו, אבל הם פשוט פחדו לעמוד". לדבריו, מעטים התנגדו למיצג, אך למרות זאת ניגשה אחת הסטודנטיות למיצב זמן קצר אחרי שהוקם והרסה אותו.

לדברי ארד, "אנחנו רוצים שהאוניברסיטה תעזור לסטודנטים שחווים באופן יומיומי פחד. הם חיים תחת טרור של אלימות". הוא מספר כי חלק מחבריו לספסל הלימודים מטפלים בבני משפחה שנפגעו מירי, ומוסיף, "אלה חיים של פחד יומיומי, של אי-ודאות, מתי זה יגיע אליך". לדעתו, "התפקיד של האוניברסיטה הוא גם לדאוג לרווחה של הסטודנטים".

ארד מצביע על כך שיש מתווה מיוחד למשרתי מילואים ותוהה מדוע לא יהיה מתווה מיוחד לאוכלוסיות אחרות שסובלות מקשיים: "האוניברסיטה יכולה קודם כל להכיר במצב כמצב חירום, ולעזור מבחינה פדגוגית ומבחינת מערך פסיכולוגי בערבית. זה לתת תחושה לסטודנטים שמישהו רואה אותם, שמישהו מבין אותם, שלא ירגישו ניכור, שלא ירגישו את הפחד הזה בכלל לדבר ולהעלות את הנושא, כי זה מפחיד". הוא סבור כי גם לאגודת הסטודנטים תפקיד בתמיכה בסטודנטים הערבים: "זה המקום של אגודת הסטודנטים להראות שהיא של כל הסטודנטים".

מתאי הסטודנטים של 'עומדים ביחד' נמסר: ״אנחנו מפסיקים לשתוק. אף אחד מאיתנו לא יכול ללמוד כשהקורבן הבא לומד איתנו בכיתה, כשאנחנו וחברינו לכיתה מפחדים לצאת בחושך מהבית כי החיים שלנו בסכנה. אנחנו דורשים מהאוניברסיטאות להכיר בפשיעה ובהפקרת החברה הערבית כמצב חירום ולפרסם התאמות לסטודנטים שנפגעים מהפשיעה".