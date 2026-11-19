מפלגות השינוי והתיקון החליטו להציג את שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון כמועמד לתפקיד מבקר המדינה, כך הודיעה היום (חמישי) מפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט.

אלרון התמודד על התפקיד גם בבחירות שנערכו בכנסת הקודמת ב-3 ביוני 2026. בסיבוב ההצבעה הראשון זכה ב-60 קולות, לעומת 57 שקיבל עו"ד מיכאל ראבילו, מועמדו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. מכיוון שאף אחד מהמועמדים לא השיג את הרוב הדרוש, נערך סיבוב שני, שבו ניצח ראבילו ברוב של 61 קולות לעומת 57 לאלרון. בהמשך פסל בג"ץ את ההצבעה בעקבות פגם מהותי בחשאיותה, והורה לקיים אותה מחדש. בתחילת החודש הודיע ראבילו כי לא יתמודד שוב על התפקיד.

יו"ר ישר, ח"כ גדי איזנקוט, מסר: "בתקופה מורכבת זו, מדינת ישראל זקוקה למוסדות שלטון חזקים, עצמאיים וממלכתיים. המציאות החמורה שנתניהו יצר במכוון, שבה מדינת ישראל נותרת ללא מבקר מדינה, היא חלק ממסע שיטתי להחלשת שומרי הסף ולפירוק מערכות המדינה – עוד כשל עמוק ומסוכן שאנו נדרשים לתקן".

איזנקוט הוסיף: "בחירתו של מבקר מדינה בעל שיעור קומה היא צו השעה למען שמירה על ההמשכיות המוסדית וחיזוק אמון הציבור. הקפדה בלתי מתפשרת על ההליך התקין ועל מנגנוני הבקרה והאיזון היא הבסיס לחוסנה של המדינה ולתפקודן התקין של כלל מערכות השלטון".