כ-200 רופאי ילדים חתמו על עצומה הקוראת להכניס את החיסון בקסרו לסל הבריאות. החיסון נועד למנוע מחלה הנגרמת מחיידק המנינגוקוק B אצל תינוקות ופעוטות. זו השנה השביעית שבה מתבקשת בחינת הכללתו של החיסון בסל.

על פי אתר כללית, מנינגוקוק, הידוע בכינויו "החיידק האלים", הוא חיידק שנמצא בחלל האף והלוע של כ-10% מהמבוגרים וכ-25% מהילדים ובני הנוער, ועלול לגרום לזיהומים כמו דלקת קרום המוח חיידקית, העלולים להוביל לנכות ואף למוות. בקסרו הוא חיסון המיועד להפחית את הסיכון למחלה פולשנית הנגרמת מהחיידק, והוא מומלץ על ידי משרד הבריאות לתינוקות ופעוטות החל מגיל שנתיים.

במכתב מודגש כי קבלת החיסון כיום כרוכה בתשלום, עם אפשרויות סבסוד התלויות בין היתר בכיסוי הביטוחי. מצב זה יוצר פער בין ההמלצה הרפואית לבין יכולתן של משפחות רבות לממש אותה בפועל, ותורם לאי שוויון בנגישות להגנה מפני מחלה קשה.

על המכתב, שהוגש על ידי האיגוד הישראלי לרפואת ילדים בכנס שנתי שהתקיים אתמול (רביעי), חתמו כ-200 רופאים ממגוון קופות חולים, בתי חולים ואוניברסיטאות.