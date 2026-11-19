11 ילדים ממשפחות ג'ודה ואבו-סילמי משכונה 4 א' בערערה שבנגב נמצאים מתחילת השנה בבית ואינם הולכים לבית הספר. התלמידים, שהיו אמורים להיכנס השנה לכיתה ז', שובצו בבית ספר רחוק ממקום מגוריהם. במשך שלוש שנים קיימת מחלוקת בין המשפחות לבין המועצה המקומית על אזור הרישום שבו משובצים ילדי המשפחות. בניגוד לשנים קודמות, הצדדים לא הגיעו לפשרה.

לטענת ההורים, במשך שנים הופנו ילדי המשפחות, כמו שאר ילדי השכונה, לבית הספר הסמוך אליהם, חטיבת הביניים 'אל-נור', הנמצאת כ-600 מטרים ממגוריהם. "כמעט 20 שנה אנו לומדים בבית הספר 'אל-נור'. עשינו כל מאמץ להישאר בבית הספר", מספר ל'דבר' טארק ג'ודה.

השנה הופנו התלמידים מהמשפחות לחטיבת הביניים 'עבידאת', המרוחקת כ-2 ק"מ ממקום מגוריהם. "במועצה אמרו לנו שזה אזור הרישום", מספר ג'ודה, ותוהה כיצד ייתכן שילדי המשפחות משובצים בבית ספר רחוק מהם, בעוד שלבית הספר הסמוך, 'אל-נור', מגיעים תלמידים מכפרים לא מוכרים בסביבה, ממרחק של 2 עד 3 ק"מ. הוא מוסיף כי מ-21 באוקטובר כמעט 150 מילדי המשפחות, מגיל גן ועד כיתה י"ב, נשארו בבית. "הם עצמם שובתים עם האחים שלהם".

ההורים טוענים לליקויי בטיחות בבית הספר שאליו שובצו הילדים

"ברשות רוצים שאנחנו נעביר אותם לבית ספר שלא מקובל עלינו, כי יש עליו הרבה תלונות. אפילו שירותים אין להם, אין להם גדר או משהו שיגן על התלמידים מהכביש הראשי, זו סכנת חיים".

במועצה טענו שישנה דרך קיצור לבית הספר החדש. "זה שטח שמתבצעות בו עבודות להקמת שכונה חדשה", אומר ג'ודה. "זו סכנת חיים. אנחנו לא נרשה לתלמידים שלנו לסכן את החיים שלהם בשביל ללמוד".

המשפחות הפגינו מול משרד החינוך: "מבקשים להחזיר את התלמידים לאל-נור"

ביום שלישי השבוע הפגינו המשפחות מול משרד החינוך בבאר שבע. "אנו דורשים שמשרד החינוך יטפל בסוגיה. במשך חודשיים אנו בדיון מול הרשות, והם לא מתקדמים לקראתנו בכלום. אנחנו מבקשים להחזיר את התלמידים שלנו לבית הספר 'אל-נור' כמו כל תלמיד אחר בשכונה".

נאיף אבו-סילמי מספר כי בבית הספר שאליו מיועדים התלמידים יש שלושה קרוואנים בסך הכול, וגם הם ללא מיזוג. "דיברנו עם המועצה, עם בית הספר, עם משרד החינוך. כל אחד מגלגל את האחריות לאחר", מתלונן אבו-סילמי. הוא מוסיף כי מאז ההשבתה אף עובד סוציאלי או פסיכולוג לא הגיע לבדוק מה שלומם של הילדים.

הוא מייחס את העניין למחלוקת פוליטית במועצה וליריבות בין המשפחות. "אנו לא רוצים שהילדים שלנו יסתובבו בחוץ בלי מסגרת חינוכית. למה הילדים צריכים לשלם את המחיר של מחלוקת פוליטית?"

עד עתה לא נמסרה תגובה מטעם המועצה המקומית ערערה שבנגב.

ממשרד החינוך טרם נמסרה תגובה.