אתמול (רביעי) פורסם כי בעקבות מגע עם כלבה נגועה בכלבת, מאושפזת אישה בשנות ה-30 לחייה במצב אנוש במרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא). הכלבה הנגועה נאספה מאזור כפר רות בסוף אוגוסט, ומתה בתחילת ספטמבר לאחר הידרדרות מהירה במצבה, ולאחר שקיבלה חיסון נגד כלבת. לפי נתוני משרד החקלאות, זהו המקרה ה-118 השנה.

יו"ר הסתדרות הרופאים הווטרינרים: "אין שום מערכת שמגשרת"

ד"ר מיכאל אטינגר, יו"ר הסתדרות הרופאים הווטרינרים (הרו"י), אומר ל'דבר' שחברי ההסתדרות זועקים במשך שנים על הסכנות מכלבת, אך המפנה אינו מגיע.

"אנחנו חושבים שאי אפשר לפתור את הבעיה כשכל אחד בנפרד עושה פעולות מוגדרות. אנחנו צריכים לעשות שולחן עגול, לקבל החלטה איך פועלים כדי שכשיש הופעת תסמין אצל חיה, מיד יידלקו אורות אדומים והידיעה הזאת תגיע לרופא היישוב.

"היום אנחנו מסתכלים על מערכות מידע, ומדינת ישראל התקדמה כל כך הרבה גם ב-AI, אבל במקום הזה ספציפית אנחנו הולכים אחורה. אין שום מערכת שמגשרת. הגיע הזמן ליצור מנגנון יחיד שיכול לרכז את כל המידע, להפעיל את האנשים הנכונים, לכתוב נהלים".

אטינגר מצביע על הקיצוצים במגוון המערכות הממשלתיות, שמונעים את יצירת הרפורמות בנושא.

יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור, פרופ' חגי לוין, כתב ברשת X כי "שרי הבריאות והחקלאות כשלו בתפקידם ולא השכילו להכריז על מצב חירום וליישם תוכנית נרחבת למיגור הכלבת. נקווה שלפחות עכשיו יתעוררו ויפעלו".

בחלק אחר בשרשור מציין לוין כי "כל מקרה של תחלואה באדם מעיד על כישלון מערכתי באחריות שר החקלאות, המחייב חקירה מעמיקה".

משרד החקלאות: "מחלות אינן יודעות גבולות"

ממשרד החקלאות נמסר בתגובה: "משרד החקלאות פועל באופן שוטף למניעת התפשטות מחלת הכלבת ולמיגורה, באמצעות פעולות ניטור, פיקוח ומניעה, חיסון אורלי ובאמצעות הרופאים הווטרינריים בכל הארץ. עם זאת, מחלות אינן יודעות גבולות. במדינות שכנות לישראל, וכן ברשות הפלסטינית, ידועים מאות מקרי כלבת בבני אדם ובבעלי חיים, ומקרים החודרים משטחי יהודה ושומרון ומגבולות נוספים, בוודאי לאור המציאות הביטחונית המתמשכת בשלוש השנים האחרונות.

"ניתן לראות כי בשנת 2026 נתגלו עד כה 58 מקרים באזור המרכז והשרון בלבד, לעומת 14 מקרים בשנת 2025 ומקרה יחיד בשנת 2024, כולם של כלבים משוטטים. בשנים קודמות לא היה ולו מקרה אחד באזור.

"לפי המידע שבידינו, גם במדינות השכנות ישנם מאות מקרי כלבת, בבעלי חיים ובבני אדם.

"לעניין היקף המשרה של רופא וטרינר רשותי, האחריות להקצאת תקנים ומשאבים ולהפעלת השירותים הווטרינריים ברשויות המקומיות מוטלת על הרשויות עצמן באמצעות השלטון המקומי. למשרד, לצערנו, אין כל יכולת השפעה על הנושא.

"אנו מדגישים כי אין לאסוף בעלי חיים משוטטים ולהכניסם הביתה. אם בחרתם לאמץ כלב משוטט מכל מקום בארץ, יש להביאו לבדיקת רופא וטרינר, טרם הכנסתו הביתה".

תגובת משרד הבריאות תתווסף כשתתקבל.