יו"ר הסתדרות עובדי המדינה עו"ד אופיר אלקלעי פנה היום (חמישי) במכתב דחוף למ"מ מנכ"ל משרד הבריאות ספי מנדלוביץ' בדרישה לעצור את ההכשרות לעובדי כוח העזר הרפואי בבתי החולים הממשלתיים לביצוע פעולות קליניות וסיעודיות שאינן חלק מהגדרת תפקידם. "לא נאפשר להעמיס עליהם משימות ללא הסדרה, תגמול והגנה", כתב אלקלעי והוסיף: "כוחות העזר אינם תחליף זול לכוח סיעודי".

במכתבו, הבהיר אלקלעי כי הסתדרות עובדי המדינה רואה בחומרה רבה את הניסיון להרחיב באופן חד צדדי את תפקיד עובדי כוח העזר בבתי החולים, באמצעות ביצוע הכשרות למדידת סימנים חיוניים ורמות סוכר למטופלים, נטילת דגימות, חבישות, הוצאת קטטר וזונדה ופעולות נוספות המבוצעות כיום על ידי הצוות הסיעודי. "מדובר בשינוי מהותי בסל המטלות, בתחומי האחריות ובממשקי העבודה, החייב משא ומתן מוקדם והסדרה כוללת עם הסתדרות עובדי המדינה" הבהיר אלקלעי, והוסיף שהמהלך חמור במיוחד לנוכח המחסור הקיים בעובדי כוחות עזר, המביא לעומסי עבודה כבדים גם כך, ושחיקה גוברת.

אלקלעי הדגיש כי עובדי כוחות העזר הם מהעובדים המוחלשים ביותר בשירות המדינה המבצעים עבודה פיזית קשה, בשכר נמוך ובתנאי עבודה תובעניים. לדבריו, "דווקא עליהם, על כתפיהם השחוקות, מבקשים כעת להעמיס משימות קליניות החורגות מהגדרת תפקידם ומעבר ליכולתם, ללא הסדרה, ללא תגמול וללא הגנה. אין מדובר בעובדים שוליים – מדובר בעובדים מצוינים, מסורים ונאמנים שהם ליבת העבודה בבתי החולים ונדבך חיוני שבלעדיו המערכת כולה אינה יכולה לתפקד".

אלקלעי הוסיף, כי "עובדים אלה ראויים להוקרה, לחיזוק ולהגנה – לא לניצול. לעובדים עצמם אנו אומרים בקול ברור: אתם לא לבד. הסתדרות עובדי המדינה עומדת לצידכם, ולא תאפשר לאיש לפגוע בכם או לנצל את מסירותכם". אלקלעי הוסיף כי אין להסתדרות התנגדות ללמידה ולקידום מקצועי, אולם הכשרה אינה יכולה לשמש מסלול עוקף להעברת מטלות, סמכויות ואחריות ללא הידברות, הסכמה, תקינה מתאימה והסדרת שכר ותגמול.

אלקלעי קרא למשרד להקפיא באופן מיידי את כלל ההכשרות והזימונים להרחבת מטלות כוחות העזר ולהנחות את בתי החולים שלא להטיל עליהם מטלות חדשות עד להסדרת הנושא בהסכמה. לצד זאת, קרא למדינה לפתוח מייד במו"מ ארצי להסדרת הגדרת התפקיד, סל המטלות, האחריות, הבטיחות, השכר, מתח הדרגות, התגמול והקידום המקצועי של עובדי כוח העזר, לצד הסדרה והקצאת תקינה ייעודית ונפרדת לכוחות העזר ומענה ממשי למחסור בכוח האדם.

"ככל שההכשרות או הוספת המטלות יימשכו באופן חד-צדדי, נראה בכך פגיעה חמורה בתנאי עבודתם ובזכויותיהם של עובדי כוחות העזר. במקרה כזה לא נהסס להפעיל את מלוא הכלם הארגוניים והמשפטיים העומדים לרשותנו, לרבות הכרזה על סכסוך עבודה ונקיטת צעדים ארגוניים בבתי החולים. מי שבוחר לפגוע בעובדים החלשים ביותר במערכת הבריאות – ימצא מולו את הסתדרות עובדי המדינה כולה. לא נפקיר אותם, לא נשתוק ולא ניסוג: נעמוד לצידם עד הסוף" חתם אלקלעי את מכתבו.

תגובת משרד הבריאות טרם התקבלה ותשולב כשתתקבל.