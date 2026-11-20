מזג האוויר היום (שישי) יהיה בהיר עד מעונן חלקית בעננות בגובה רב. תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר. מחר (שבת) יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה רב. צפוייה עלייה קלה נוספת בטמפטורות בהרים ובפנים הארץ, והן יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה.

הטמפרטורות החזויות: תל אביב 16-25 מעלות, ירושלים 14-24, חיפה 18-26, באר שבע 13-27, צפת 13-22, טבריה 16-25, אילת 17-29.

בראשון יהיה מעונן חלקית. תחול ירידה בטמפרטורות אך הן יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ. בשני יהיה מעונן חלקית. במהלך הבוקר יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף.