רצח שלישי בתוך פחות מ-24 שעות: מוחמד מקלד, בן 46, נרצח היום (שישי) לפנות בוקר באום אל פחם. מקלד נורה למוות כאשר יצא מביתו לאחר שחשודים ירו על קירותיו. על פי החשד, הרקע לרצח הוא סכסוך משפחות. כשעתיים לאחר מכן, תקרית ירי נוספת באום אל פחם, נורה צעיר בן כ-20 ונפצע קשה. המשטרה מסרה כי הרקע לשתי התקריות הוא פלילי וכי נפתחו חקירות.

אתמול נרצח בערערה פארס אבו גזאלה, בעל חנות בן 74, גם הוא במקור תושב אום אל פחם שבנו ונכדו נרצחו לפני מספר חודשים, וכן אחמד אבו שהאב בשכונת עג'מי ביפו.

בשעה 04:11 התקבל במד"א דיווח על גבר בן 46 פצוע מאירוע אלימות באום אל פחם. חובשים ופראמדיקים שהגיעו למקום קבעו את מותו. פראמדיק מד"א חאלד מורעי סיפר: "כשהגענו למקום ראינו גבר כשהוא מחוסר הכרה וסובל מפציעה חודרת. ערכנו בדיקות רפואיות והוא היה ללא דופק וללא נשימה. התחלנו מיד בביצוע פעולות החייאה אבל לצערנו הפציעה שלו הייתה קשה מדי ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

בשעה 06:59 התקבל דיווח במוקד מד"א על פצוע מאירוע אלימות באום אל פחם. חובשים ופראמדיקים העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים העמק במצב קשה עם פציעה חודרת. חובש בכיר במד"א עבד אלחכים אבו תוראבי סיפר: "כשהגענו למקום ראינו צעיר בשנות ה-20 לחייו כשהוא סובל מפציעה חודרת לאחר שנפצע באירוע אלימות. הענקנו לו טיפול שכלל חבישות ועצירת דימומים ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קשה ולא יציב".