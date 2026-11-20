עובד נהרג ו-13 עובדים נפצעו השבוע בתאונות עבודה, מהם אחד באורח קשה. מאז תחילת השנה נהרגו 64 עובדים בתאונות עבודה, מהם 40 בענף הבניין ו-19 בענף התעשייה.

יום ראשון

עובד בן 46 נפצע במהלך עבודות שיפוצים במעלות תרשיחא. פונה במצב בינוני עם חבלת ראש למרכז הרפואי לגליל בנהריה.

יום שני

עובד בן 32 נמחץ בין סל של במת הרמה במהלך עבודתו במגרש ספורט ברחוב נעמי שמר בכפר סבא. הוא פונה במצב בינוני עם חבלות בראש ובחזה לבית החולים מאיר.

שלוש אצבעותיו של עובד כבן 50 נקטעו במהלך עבודתו עם מערבל בטון במפעל ברחוב אימבר בפתח תקווה. הוא פונה לבית חולים.

עובד כבן 40 נפגע מקיר בלוקים שקרס עליו במהלך עבודתו בשכונת טלביה בירושלים. הוא חולץ ופונה במצב בינוני.

עובד כבן 53 נפל מסולם במהלך עבודות שיפוצים ברחוב צה"ל בנס ציונה. הוא פונה במצב בינוני עם חבלת ראש לבית החולים שמיר-אסף הרופא.

יום שלישי

עובד בן כ-30, אזרח סין, נהרג לאחר שנפל מגובה מפיגום שקרס באתר בנייה ברחוב דגן בבאר יעקב. מותו נקבע במקום לאחר פעולות החייאה.

עובד כבן 40 נפצע באורח קשה לאחר שנחתך מברזל חד בחזה וביד במהלך עבודתו במפעל באזור התעשייה בשלומי. הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה.

עובד בן 39 נפגע מחפץ כבד במהלך עבודתו במפעל במגדל העמק. הוא פונה במצב בינוני עם חבלות ברגליו לבית החולים רמב"ם.

עובד כבן 30 נפגע מפלטת ברזל כבדה שנפלה עליו במהלך עבודתו במפעל ברחוב אבשלום גיסין בפתח תקווה. הוא פונה במצב בינוני עם חבלות בפלג גופו העליון ובגפיו לבית החולים בילינסון.

עובד בן 27 נפל מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה בעתלית. הוא פונה במצב בינוני עם חבלות בגפיו לבית החולים רמב"ם.

יום רביעי

עובד בן 25 נפצע במהלך עבודתו במוסך באזור התעשייה ברוש מערב. הוא פונה במצב בינוני עם חבלת ראש לבית החולים הדסה עין כרם.

עובד כבן 40 נפצע במהלך עבודתו באתר בנייה בים המלח. הוא פונה במצב בינוני עם חבלות בגפיו לבית החולים סורוקה.

יום חמישי

עובד בן 42 מעד מפיגום במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב הגדרות בסביון. הוא פונה במצב בינוני להמשך טיפול בבית החולים.

יום שישי

עובד בן 52 נפל מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב אימבר בכפר סבא. הוא פונה במצב בינוני עם חבלות בגפיו לבית החולים מאיר.