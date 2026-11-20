אחרי עיכוב של שנתיים, הודיעה מדינה לבג"ץ כי מלוא התקציב שנותר מ"כרטיסי המזון של דרעי", על סך 91 מיליון שקלים, יועבר למיזם הלאומי לביטחון תזונתי במקום להתחלק ככרטיסי מזון לפי קריטריונים שהעדיפו את הציבור החרדי. בנוסף יועברו 9 מיליון שקלים נוספים למיזם לסיוע ייעודי בקשישים, כך שבסך הכל מדובר בכ-100 מיליון שקלים שיופנו למטרה זו.

"זהו ניצחון של עקרון השוויון ושל מדינת הרווחה הישראלית", אמרה עו"ד ד"ר יפעת סולל, סמנכ"ל ויועצת משפטית של עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון אחת העמותות שהגישו את העתירה נגד המדינה. "לא עוד תקציבים סקטוריאליים לקרובים, אלא כסף שהולך כולו למשפחות שזקוקות לסיוע המדינה וזכו עד היום להתעלמות, בזמן שהכספים הועברו לטובת ציבורים הקרובים לשלטון. מהרגע שש"ס הבינה שהכסף לא יחולק דווקא לציבור שלה, היא איבדה בו כל עניין. אנחנו דאגנו שהוא יגיע למי שבאמת רעב".

מיליארד השקלים שיועדו לחלוקה דרך כרטיסי המזון, בפריסה על 4 שנים, היו אחד מהדגלים של מפלגת ש"ס בבחירות הקודמות והובטחו לה כחלק מההסכם הקואליציוני. אלא שהתבחינים לפיהם חולקו, בעיקר סעיף הנחה בארנונה, התבררו כמוטים לטובת האוכלוסייה החרדית, ומפלים כנגד מי שזקוק אך מסיבות שונות לא עומד בהם.

לפני כשנתיים, בג"ץ קבע בעתירה בנושא כי המדינה צריכה לקבוע תבחינים חדשים שוויוניים יותר לחלוקת הכספים. אך המדינה לא פעלה לקביעת תבחינים אלו, וכתוצאה מכך, 277 מיליון השקלים שהוקצו ב-2025 הושבו לאוצר בלי שחולקו לאיש. משאושרו כספים נוספים ל-2026 עדיין לא פורסמו תבחינים.

עמותת חדו"ש הגישה עתירה חדשה בחודש יולי האחרון, בטענה שההתמהמהות אינה מקרה אלא ניסיון לקבוע שוב קריטריונים שיעדיפו את הציבור החרדי, ולחלק את הכרטיסים ברגע האחרון לפני ראש השנה ובשיא מערכת הבחירות.