צה"ל ושב"כ הודיעו היום (שישי) כי בשבוע האחרון חוסלו שלושה מפקדי נוח'בה בגא"פ ובחמאס – שניים מהם פשטו לשטח ישראל ב-7 באוקטובר.

ביום שלישי חוסל המחבל אחמד אבו ערמאנה, מפקד כוחות הנוח'בה בחטיבת מחנות המרכז בארגון הטרור גא"פ, שהיה אמון על הכשרת מחבלים בארגון הטרור ועל התיאום הצבאי עם ארגון הטרור חמאס.

שלשום (רביעי), חוסל במרחב נוציראת עבד אלראוף נעים עבד אלחי נבהאן, סגן ראש חוליית נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, שפשט לשטח מדינת ישראל במהלך טבח 7 באוקטובר.

אתמול (חמישי) חוסל במרחב העיר עזה ת'אא'ר אלואדיה, מפקד כוחות הנוח'בה במרחב העיר עזה של ארגון הטרור גא"פ.

מצה"ל נמסר לאורך המלחמה ובפרט בעת האחרונה, המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל ופעלו לשיקום יכולות ארגוני הטרור ברצועה, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבלים חוסלו מהאוויר במטרה להסיר את האיום שהיוו.