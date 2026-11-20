ועדי עובדים דנו בתפקידם בשילוב מיטבי של עובדים מקבוצות מיעוט באוכלוסייה, במסגרת כנס "מקום העבודה כמרחב לדיאלוג ולבניית שותפות בין קבוצות שונות" של האגף לקידום שוויון והאגף לקידום הפריפריה והמגזר השלישי בהסתדרות שהתקיים השבוע. ארנון בר-דוד, יו"ר ההסתדרות, בירך מרחוק את הקהל ואמר: "שילוב והכלה במקומות העבודה הם היסוד לחיים משותפים. יש לכם משימה חשובה".

"שותפות אמיתית לא יכולה להסתפק בסיסמאות ובמפגשים יפים", אמר עזיז בסיוני, יו"ר האגף לשוויון, "היא מחייבת שוויון הזדמנויות, שכר הוגן, אפשרויות קידום, מאבק באפליה ואחריות של המעסיקים להבטיח סביבת עבודה מכבדת ובטוחה. זאת בדיוק האחריות שאנחנו מבקשים לקדם יחד עם האיגודים המקצועיים, ועדי העובדים והמעסיקים".

מרים עווד-מורד מהמכון הישראלי לדמוקרטיה טענה כי "ההשקעה מהמשלתית בעשור האחרון בשילוב הערבים בשוק העבודה הצליחה", והוסיפה, "אבל התעסקו בכניסה לעבודה ופחות במה שקורה לאחר-מכן". לפי הנתונים, תוכנית החומש 'תקדם' הציבה יעד לשילוב של נשים ערביות בגילאי 25-66 בשוק העבודה על 46.3%. בפועל השנה 49.4% מהנשים בגילאים הללו עובדות.

עווד-מורד הציגה מחקר לפיו לפעילות יזומה מצד הדרג הניהולי להכלת העובדים יש תוצאות חיוביות. על פי מחקר, ללא פעילות יזומה 66% מהיהודים חשו מוכלים במקום העבודה ו-43% מהערבים. לאחר הפעילות היזומה עלה השיעור לכדי 99% אצל היהודים ו-89% אצל הערבים.

היא הציגה שתי גישות רווחות, האחת גישה של דחיקת השיח הפוליטי מחוץ למקום העבודה והשנייה קיום שיח פוליטי מנוהל במקום העבודה. הנוכחים נחלקו לגבי איזו גישה עדיפה. עווד-מורד אמרה כי "ועד העובדים מייצג את שתי קבוצות העובדים. יש לו יכולת ואחריות לנהל את השיח".

היא הסבירה כי לוועד העובדים יכולת לקבוע כללי התבטאות אחידים במקרה והסכסוכים הפוליטי והמדיני חודרים למקום העבודה. היא הוסיפה כי ניתן לעגן בהסכם קיבוצי מנגנונים למאבק באפליה מבנית, ודרשה מוועדי העובדים להיות שותפים ביצירת נוהל עבודה בתקופות של מתיחות ובהכשרה לניהול שיח במקום העבודה.

דחיל חאמד מנצרת הדגיש כי "אם אין שיח פעיל בשגרה, נוהל עבודה לתקופת מתיחות לא יעזור". הוא הוסיף כי "אם לא מכירים בבעיה של הדעות הקדומות, כל השיח הזה לא יעזור".

יוני בן-בסט מפורום ארלוזורוב הציג התמודדות עם סוגיית השילוב במקומות העבודה לאחר סכסוך בצפון אירלנד, דרום אפריקה וארה"ב. "מקום העבודה לא יפתור את הסכסוך, אבל הוא יוכל להתמודד עם האינטרסים במקום העבודה". לדבריו, המכנה המשותף למקרים הוא הבחירה לא להדחיק את הקונפליקט. "תקשורת פתוחה עדיפה על שתיקה ארגונית". הוא טען כי על הדרג הניהולי לעבור מגישה תגובתית לגישה פרואקטיבית. יש לבנות זהות משותפת לעובדים ולנקוט באופן יומיומי בפרקטיקות חלופיות לפתרון סכסוכים כמו גישור. הוא סיכם כי "לוועדי העובדים תפקיד חשוב ביצירת מקומות עבודה טובים ואיכותיים בישראל".

"החיים המשותפים הם לא רעיון תיאורטי. הם כבר מתקיימים סביבנו"

עזיז בסיוני הציג את הפרויקט 'עובדים יחד, חיים יחד'. הפרויקט מקדם חיים משותפים על-ידי ראיונות וסרטים ממקומות עבודה מעורבים. "המיזם נולד מתוך אמונה פשוטה: במקומות העבודה כבר קיימת שותפות אמיתית בין יהודים לערבים. התפקיד שלנו הוא לחזק אותה, לתת לה ביטוי ולהפוך אותה לדוגמה עבור החברה כולה. במסגרת הפעילות שלנו אנחנו מגיעים למקומות עבודה, נפגשים עם עובדים, מקיימים סיורים, מפגשים וסדנאות, ומביאים את הסיפורים האנושיים שמאחורי העבודה המשותפת. אנחנו פוגשים עובדים שלא בהכרח מסכימים ביניהם על פוליטיקה, אבל יודעים לעבוד יחד, לסמוך זה על זה, לעזור זה לזה ולכבד זה את זה".

עוד סיפר כי "המסר שאנחנו מבקשים להעביר הוא שהחיים המשותפים הם לא רעיון תיאורטי. הם כבר מתקיימים סביבנו, בכל יום. אנחנו לא צריכים להמציא את השותפות הזאת מחדש. אנחנו צריכים לשמור עליה, לחזק אותה ולהרחיב אותה".

"אנחנו לא צריכים לחכות עד שכל המחלוקות במדינה ייפתרו כדי להתחיל לבנות כאן עתיד טוב יותר. אפשר להתחיל כבר עכשיו, במקום העבודה, ביחסים בין העובדים, ביחס של המנהל לעובד, וביכולת שלנו לראות זה בזה שותפים ולא יריבים. בסופו של דבר, מקום עבודה שמצליח לחבר בין אנשים שונים הוא לא רק מקום עבודה טוב יותר. הוא גם דוגמה לחברה טובה יותר".