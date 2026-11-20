לוחם הטאקוונדו הפראלימפי אסף יסעור (עד 58 ק"ג) זכה היום (שישי) במדליית הכסף באליפות העולם בטאקוונדו המתקיימת במוג'ו, קוריאה הדרומית. יסעור פתח את יום הקרבות עם ניצחון 0:2 על הספרדי ראצ'יד אל חיאני בן-האטה בשמינית הגמר. ברבע הגמר ניצח את האיראני מוחמד טהא חסנפור לאחר שזה לא התייצב לקרב. בחצי הגמר גבר 1:2 על הקוריאני לי פיונג-גאנג לאחר קרב צמוד ומותח והבטיח את מקומו בגמר.

בקרב הגמר פגש יסעור את האזרי סאביר זיינאלוב, המדורג שני בעולם ומדליסט הארד מהמשחקים הפראלימפיים בפריז. השניים ניהלו קרב צמוד ומותח, שבסיומו ניצח זיינאלוב 1:2. יסעור סיים את התחרות עם מדליית הכסף והוכתר לסגן אלוף העולם.

יסעור הוא האלוף הפראלימפי מפריז 2024 וזכה פעמיים במדליית הזהב באליפות העולם בשנים 2021 ו-2023. את נבחרת ישראל מלווים המאמן הלאומי יחיעם שרעבי, מאמן הנבחרת גבריאל דולמון, המעסה אנטוניו ערביד ויריב האימון איתן גנזל.