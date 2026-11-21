מזג האוויר צפוי להיות היום (שבת) מעונן חלקית עד מעונן, והטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ. בלילה צפוי להיות מעונן חלקית.

ביום ראשון צפוי להיות מעונן חלקית והטמפרטורות יירדו מעט, אך יישארו גבוהות מהרגיל לעונה. ייתכף טפטוף קל בעיקר בצפון הארץ. ביום שני לא צפוי שינוי ניכר ובשלישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 15-22, תל אביב 15-24, חיפה 18-23, צפת 15-21, קצרין 15-24, טבריה 17-26, נצרת 17-24, עפולה 13-26, בית שאן 16-27, לוד 15-25, אשדוד 16-24, עין גדי 21-26, באר שבע 14-26, מצפה רמון 16-26, אילת 20-31.