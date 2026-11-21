ע'סאן קאסם, בת 32, נרצחה אתמול (יום שישי) בטירה. קאסם ושני ילדיה, בני 7 ושנתיים, נפצעו מפיצוץ ברכב שבו שהו.
חובש בכיר במד"א סאמר מחאמיד: "מדובר באירוע קשה מאוד. ברחוב הייתה המולה רבה ובמרכז הכביש עמד רכב עם פגיעה קשה בחלקו הקדמי ועשן עלה ממנו. אזרחים שהיו במקום הוציאו מהרכב 2 ילדים בני 7 ושנתיים שהיו בהכרה מלאה. חילצנו ממושב הנהג אישה בת 32 שהייתה מחוסרת הכרה. ביצענו בדיקות רפואיות ופינינו לבי"ח בניידות טיפול נמרץ את 3 נוסעי הרכב, בהם האישה במצב קשה כשהיא מחוסרת הכרה ו-2 הילדים במצב קל כשהם בהכרה מלאה".
השלושה הובהלו לבית-החולים מאיר, שם נקבע מותה של קאסם. המשטרה פתחה בחקירה.