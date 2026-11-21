השווקים הגלובליים נצבעו אתמול (שישי) באדום בוהק בהובלת מגזר הטכנולוגיה, עם ירידות מהחדות שנרשמו בשנים האחרונות – יותר מאשר בתחילת המלחמה עם איראן או לאחר ההכרזה של הנשיא דונלד טראמפ על הטלת מכסים גלובליים באפריל 2025.

ב-24 השעות האחרונות נמחקו 4.28 טריליון דולר משווי השווקים בעולם, והמניות בארה"ב איבדו כ-1.85 טריליון דולר; השווקים באסיה מחקו 1.1 טריליון דולר משוויים. כמעט 9 טריליון דולר נמחקו ממדד המניות הגלובלי MSCI מאז שרשם שיא באוגוסט.

בוול סטריט, מדד 500 החברות הגדולות S&P 500 ירד ב-3.7% אתמול ורשם יום שביעי ברציפות של ירידות – השבוע הגרוע ביותר מאז פברואר 2020, תחילת מגפת הקורונה. באוקטובר רשם המדד שיא עם עלייה של 14.2%.

מדד חברות הטכנולוגיה, נאסד"ק, שהגיע לשיא ב-6 באוקטובר, צנח אתמול ב-5.3% – ירידה שמחקה כ-8.7 טריליון דולר משוויו. השבוע המדד איבד יותר מ-10% – הירידה החדה ביותר מאז מרץ 2020. הדאו איבד בשבוע שעבר 8% – השבוע הגרוע ביותר מאז מרץ 2020.

מדד התנודתיות (Vix Volatility) של בורסת האופציות הגדולה בארצות הברית CBOE, שידוע גם בשם 'מדד הפחד', משום שהוא מודד את ציפיות המשקיעים לתנודתיות ב-30 הימים הבאים, עלה בשבוע שעבר ב-86% ונסגר ביום שישי ברמה של 35.89 נקודות – הגבוהה ביותר מזה 19 חודשים. רמה מעל 20 נקודות מסמלת אי ודאות גבוהה יותר בקרב המשקיעים.

גם בשוק הסחורות נרשמו ירידות: הזהב – שנחשב מקלט בטוח בתקופות של ירידות בשוקי המניות – איבד כ-3% ביום שישי ובסך הכול ירד ב-15% החודש; הכסף נפל ב-4% אתמול ובסך הכול איבד החודש כמעט 29%.

"למכור עכשיו, לדאוג אחר כך"

המגמה השלילית נמשכה השבוע למרות תגובות חיוביות של אנליסטים ומשקיעים לכמה אירועים מרכזיים: ענקית השבבים אנבידיה פרסמה ביום שלישי דו"ח שסייע להרגיע את הפחדים מפני האטה במניות הבינה המלאכותית, והעלתה את תחזית הרווח שלה. עם זאת, הסקנדל של המנכ"ל המודח, ג'נסן הואנג, המשיך להעיב על המניה.

מניית אנבידיה איבדה אתמול 14% – יום המסחר הגרוע ביותר שלה מזה כשנתיים. בשבוע שעבר נפלה המניה ב-22.9% – השבוע הגרוע ביותר מאז אוקטובר 2008. רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) הודיעה אתמול, על פי דיווח של רויטרס, כי היא חוקרת את החברה בשל נוהלי החשבונאות שלה, מה שהוסיף לחץ על המניה.

מאז השיא שרשמה ב-6 באוקטובר, אנבידיה צנחה ב-47.5% – ומחקה 27 טריליון דולר משווייה. זה סכום גדול יותר משווי השוק של כל חברה בודדת במדד S&P 500 למעט אפל, מיקרוסופט ואלפבית.

"אני לא לגמרי מבין את מה שקורה, משום שנתוני היסוד אינם מצדיקים כאלה נפילות", אמר ארון סונדארם, סגן נשיא בכיר בחטיבת אסטרטגיית השקעות ב- CFRA Research ל-CNN. "אך בשלב זה, מדובר ב'למכור עכשיו, לדאוג אחר כך'".

אדם טורנקוויסט, אסטרטג טכנולוגיה ראשי בחברת הפיננסים LPL Financial, אמר ל'ניו יורק טיימס', כי אנבידיה מילאה "תפקיד מרכזי" במגמה השלילית בשווקים, והיא מסמלת את "החשש הרחב יותר לגבי האטה ב-AI".

התיקון בלתי נמנע

חברת הבינה המלאכותית אנתרופיק יצאה השבוע להנפקה ראשונה לציבור (IPO ) והגיעה לשווי שוק של טריליון דולר – בכך הפכה ההנפקה לגדולה בהיסטוריה. המניה זינקה ב-38% ביום חמישי, היום הראשון למסחר בה, אך בסוף יום המסחר התמתנו העליות, והמניה נסגרה בעלייה של 17% ל-97 דולר.

"מדובר באקסודוס אמיתי ממניות הטכנולוגיה", אמר סטיב סוסניק, אסטרטג ראשי בפלטפורמת המסחר המקוונת ברוקרס ל-CNN. "מגזר הטכנולוגיה חוטף כהוגן". מחברת CFRA Research נמסר כי "יש סנטימנט דובי עמוק בנוגע לבינה מלאכותית וטכנולוגיה".

"המשקיעים חוששים גם מהעובדה שחברות משקיעות מאות מיליארדי דולרים בבינה מלאכותית ומשתמשות לשם כך בהון עצמי ואף גם מגדילות חובות ומשקיעות במניות כדי לגייס עוד הון", הוסיף סוסניק. "השוק כבר מטיל ספק בכמה מניתוחי העלות-תועלת…ויש ירידה מרמות האופוריה היחסיות. כל זה יחדיו, זה הרבה בשביל השוק".

"קיים חשש שיש יותר מדי התלהבות ממגזר הטכנולוגיה לאור כל הסיכונים", אמר דיוויד קלי, אסטרטג גלבובלי ראשי ב-ג'יי.פי. מורגן אסט מנג'מנט. לדבריו, תיקון הוא בלתי נמנע, אך הוא לא יהיה "מאיים במיוחד" לאור העליות במניות האמריקאיות בשנים האחרונות. "זאת אינה מחלה סופנית. זאת אפילו לא שפעת. כרגע, זה נראה כמו צינון קל, וזה יעבור בתוך שבוע-שבועיים".