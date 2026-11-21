מהמרכז הרפואי שמיר אסף הרופא נמסר הבוקר (שבת) כי נקבע מותה של הצעירה שנדבקה בכלבת. "לצערינו הרב, לפני זמן קצר נקבע מותה של האישה בת ה-30 שנדבקה בכלבת, כשהיא עטופה בבני משפחתה. המרכז הרפואי משתתף בצערה העמוק של המשפחה ושולח את תנחומיו. המשפחה מבקשת לשמור על פרטיותה בשעות קשות אלו".

משרד הבריאות דיווח ביום רביעי על מקרה תחלואת כלבת באדם שהתגלה בכפר רות וקרא לאיתור נחשפים באזור. האישה, בת כ-30, אושפזה במצב אנוש בבית חולים שמיר אסף הרופא.

במסגרת החקירה האפידמיולוגית עלה כי מקור החשיפה הוא כלבה בת שישה חודשים שנמצאה בתאריך 27.8.2026 בשולי הכביש בכפר רות, נאספה מהמקום ומתה מספר ימים לאחר מכן.