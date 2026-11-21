מתמטיקאי העובד בחברת אנת'רופיק טען אתמול (שישי) כי מצא בעזרת מודל 'קלוד' הוכחה להשערת רימן מ-1859, שנחשבת לבעיה הלא פתורה המפורסמת והחשובה ביותר במתמטיקה. ההוכחה המוצעת כבר עברה כמה בדיקות ממוחשבות בלתי תלויות, אך טרם זכתה לקבלה רחבה בקהילה המתמטית. בעקבות הטענה, פורסם גם על ניסיון נוסף לפתור את הבעיה, שאינו מערב בינה מלאכותית.

השערת רימן נוגעת לפיזורם של המספרים הראשוניים (מספרים שמתחלקים רק ב-1 ובעצמם, החל מ-2, 3 ו-5). קיימים אינסוף מספרים ראשוניים, אך אין שיטה פשוטה למצוא במדויק באיזה מרחק ממספר ראשוני מסוים יימצא המספר הראשוני הבא. עם זאת, קיים אומדן המאפשר להעריך כמה מספרים ראשוניים יהיו עד למספר נתון. אם השערת רימן נכונה, קיים חסם לסטיות מהאומדן הזה, כלומר מובטח שהפער בין האומדן למציאות תמיד יהיה מוגבל.

ההשערה הועלתה לראשונה ב-1859 בידי המתמטיקאי הגרמני ברנרד רימן. מאז הוכללה להשערה שאפתנית אף יותר המכונה "השערת רימן המוכללת". להשערת רימן יש השלכות מרחיקות לכת על תחומים שונים במתמטיקה, ואף עשויות להיות לה השלכות יישומיות, למשל בתחום ההצפנה. היא הבעיה היחידה שכלולה בשתי רשימות מפורסמות של בעיות מתמטיות חשובות: 23 הבעיות של הילברט משנת 1900, ו-7 בעיות המילניום של מכון קליי משנת 2000.

"תקופה של מהפכה במתמטיקה"

המתמטיקאי המדובר מאנת'רופיק, לבנט אלפוגה האמריקאי-טורקי, פרסם הסבר בן ארבעה עמודים באתר האינטרנט שלו, למה שמהווה לדבריו הוכחה להשערת רימן המוכללת. ההוכחה עצמה כוללת כ-17 מיליון שורות קוד בשפת Lean, שפת תכנות המאפשרת למשתמשים לתכנת הוכחות למשפטים מתמטיים.

לדברי אלפוגה, "בחודשים האחרונים קלוד ואני נהנינו מעבודה משותפת, אך לקראת קו הסיום הוא התקדם בקצב מהיר בהרבה משלי. למעשה, קלוד ממש עף, רקד וזהר … הובלתי אותנו אל ההקשר הנכון … ומנקודה זו ואילך, קלוד הותיר אותי משתאה לנוכח יכולותיו … בתקופה של מהפכה במתמטיקה, אני מקווה שטיעון זה יספק הצצה אל הנסים הצפויים לנו בעתיד".

בכתב העת 'סיינטיפיק אמריקן' נכתב כי "חוקרים אימתו שההוכחה אכן נראית כעושה את מה שאלפוגה טוען שהיא עושה". אנדרו סאת'רלנד מ-MIT, שבדק במחשבו את קוד ההוכחה וראה בדיקות עצמאיות שביצעו מתמטיקאים אחרים, אמר לסיינטיפיק אמריקן כי "בכנות, הסיכוי שמשהו פה מפוקפק הוא בקירוב אפס". הוא אמר ל'בלומברג' כי הוא "גם מודאג מאוד וגם נרגש מאוד" לקראת העתיד, וכי למתמטיקאים צפויות עוד שנים של עבודה כדי לבחון לעומק את ההוכחה ולהבין כיצד ניתן ליישם אותה.

אלכס קונטורוביץ', שעומד בראש המחלקה למתמטיקה באוניברסיטת ראטגרס בארה"ב, אמר לסוכנות הידיעות AP כי באופן מסורתי ממצאים מסוג זה היו מתפרסמים במאמר רשמי. "המחשב קפדן בצורה יוצאת דופן, הרבה יותר ממני", אמר, "לכן, אם הצלחת לספק את המחשב, יש סיכוי טוב מאוד שתספק גם אותי. אבל את העבודה עצמה אני חייב לעשות בעצמי". עם זאת, המתמטיקאי מקסים רדזיוויל, מומחה להשערת רימן, מתח ביקורת על היעדר ההבנה האנושית בסוג כזה של הוכחה, וטען כי מטרת המתמטיקה היא "להבין מדוע דברים קורים".

ההוכחה הנטענת המתבססת על קלוד פורסמה בשבוע שבו אנת'רופיק הונפקה לראשונה בבורסה, לפי שווי שוק של כ-1.5 טריליון (1,500 מיליארד) דולר. אלפוגה אמר שהתייעץ עם מנכ"ל אנת'רופיק דריו אמודיי לפני הפרסום, וכי "ניתן להציג פרשנות צינית לגבי התזמון, אך היא שגויה".

בשנה האחרונה חברות בינה מלאכותית החלו להודיע על פריצות דרך ביחס לבעיות מתמטיות חשובות. בין היתר, חברת OpenAI טענה בספטמבר שמודל שלה פתר בעיה הקשורה למשוואות נאוויה-סטוקס, המתארות תנועה של נוזלים וגזים – בעיה שגם היא כלולה ב-7 בעיות המילניום של מכון קליי.

ההצעה החלופית: "הכול אנושי"

מספר שעות לאחר הפרסום, פרסם ראבי ואקיל, נשיא האגודה האמריקאית למתמטיקה, כי קיימת הצעה אחרת להוכחה להשערת רימן. "זה דחוף, אז אני אנסה להוציא את זה במהירות", כתב בבלוג שלו, והסביר כי למתמטיקאי אלסנדרו מריה מאסולו יש הוכחה מוצעת להשערת רימן המוכללת, וכי המתמטיקאי בריאן קונרד בחן אותה מקרוב במשך חודשים וסבור כי היא טובה.

"הכול אנושי, ללא AI", כתב ואקיל, "התקווה הייתה שבריאן יעבוד עם אלסנדרו במשך שנה כדי ללטש את הכתיבה, ולהכריז על כך אחרי שמספיק אנשים יעברו על זה. כעת נראה שהכי טוב להוציא את הטיוטה הנוכחית. אני מקווה שאנשים יבדקו את זה במהירות, יעשו פורמליזציה, ימלאו פערים קטנים אם יהיו. … יש סיפור ארוך לספר, אבל כרגע אני רוצה להוציא את הקובץ". ואקיל צירף קובץ הוכחה בן 940 עמודים, תחת הכותרת 'המוזיקה של המספרים הראשוניים', שמו של ספר עיון לקהל הרחב שעסק בהשערת רימן.

שמונה שעות אחרי הודעתו הראשונה הודיע ואקיל על בעיות בטיוטה של מאסולו, אך גם רמז כי ייתכן שאלו עוד יוכלו להיפתר. "מספר אנשים פנו אליי ודיווחו על בעיות בהוכחה המוצעת – בעיות שזוהו בעזרת מודלים שונים של בינה מלאכותית. (תודה מיוחדת למספר מתמטיקאים, שהיו הראשונים להסב את תשומת ליבי לכך.) כמקובל, יש לפתור את כל הסוגיות הללו לשביעות רצונה של הקהילה המקצועית, בטרם תתקבל ההוכחה כנכונה. (אינני טוען דבר לגבי נכונותה של אסטרטגיית ההוכחה עצמה)".