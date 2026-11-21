יו"ר ישר גדי איזנקוט הנחה להזמין את צוות המו"מ של הליכוד למרתון שיחות, כך הודיעה המפלגה היום (מוצ"ש). לפי הודעת המפלגה, המרתון יתחיל בפגישה שנקבעה בין הצדדים למחר, וייעשה "כחלק מהמאמץ הכן והאמיתי להקים ממשלה רחבה ככל הניתן". במפלגה מסרו כי "צוות המו״מ של ישר! יפעל להפוך כל אבן, לאפשר מהלכים נועזים ולהביא לפריצת דרך שתוביל להקמת ממשלה".

יו"ר ביחד נפתלי בנט הצהיר כי הוא עדיין מחויב ל"חיילים ומילואימניקים שזועקים לחילוף" ולהחלפת נתניהו, וכי "אני מאמין שהחלופה הנכונה ביותר להשיג את כל זה היא ממשלת אחדות ציונית בראשות איזנקוט". לדבריו, "אם אלישע מדן ויונתן שלו יכולים להילחם זה לצד זה בעזה, הם בוודאי יכולים לשבת זה לצד זה בממשלה. אני יודע שעצם השיחות מעוררות ביקורת. אני מכבד אותה, אך משוכנע כי זה המהלך הטוב ביותר למען מדינת ישראל והיחיד שיביא את מהפכת המשרתים".

בנט הוסיף כי "החשדנות כלפי נתניהו מוצדקת. במשך שנים נתניהו הונה את שותפיו ופעל נגדם. לכן כאן מדובר שאיזנקוט עומד בראש. במסגרת המהלך שבכוונתי לקדם, נדע מהר מאוד האם פני הליכוד לאחדות, או שמא רק לנסות לבזבז את 29 הימים שנותרו למנדט של גדי. לא נאפשר להם את זה. בימים הקרובים נמשיך לפעול בתיאום מלא עם שותפינו ולמצות את האפשרויות להקמת הממשלה". הוא הציג שלושה עקרונות לממשלת האחדות: ביום הראשון לממשלה נקים ועדת חקירה ממלכתית לטבח השבעה באוקטובר; נקצוב כהונת ראשי ממשלה לשמונה שנים; נעביר את מהפכת המשרתים".