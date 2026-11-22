מזג האוויר היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית ותחול ירידה בטמפרטורות, אך הן יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים. ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ.

מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, וכך גם ביום שלישי – אז מידות החום יהיו רגילות לעונה במרבית האזורים. גם ביום רביעי צפויה ירידה קלה בטמפרטורות, וצפויים טפטופים עד גשמים מקומיים קלים בצפון ולאורך מישור החוף.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 13-19, תל אביב 17-23, חיפה 18-22, צפת 12-19, קצרין 15-23, טבריה 17-24, נצרת 16-23, עפולה 15-24, בית שאן 18-27, לוד 16-24, אשדוד 17-24, עין גדי 21-27, באר שבע 13-24, מצפה רמון 15-23, אילת 20-29.