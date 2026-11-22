השבוע יציינו בצה"ל את שבוע ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. השבוע, בהובלת אגף כוח האדם ובשיתוף אגף השיקום במשרד הביטחון וארגון נכי צה"ל, מוקדש להוקרת הפצועים, להנגשת המעטפת הניתנת להם על ידי צה"ל והגופים השונים ולהבעת הערכה על פועלם ותרומתם לביטחון מדינת ישראל.

כיום, כ-31,000 פצועים מוכרים באגף השיקום במשרד הביטחון. כ-70% מפצועי הלחימה בשלוש השנים האחרונות חזרו לשירות בצה"ל.

לראשונה, כחלק משבוע ההוקרה, יצא לדרך מיזם "חיבוק מבית", המתקיים בהובלת מערך דובר צה"ל, מחלקת פצועים וחטיבת הנפגעים, יחד עם מנהלת צה"ל בעיר באגף כוח האדם ובשיתוף עשר רשויות נבחרות ברחבי הארץ.

במסגרת המיזם מתקיימים מפגשים בהשתתפות מפקדי צה"ל וראשי הרשויות המארחות, הכוללים פאנלים בהשתתפות פצועי צה"ל תושבי הרשויות.

מתחילת שנת 2026 התקיימו 12 ימי סידורים לפצועים בהובלת מנהלת צה"ל בעיר באגף כוח האדם ברשויות השונות. במסגרת ימים אלו הונגשו לפצועים, בשיתוף משרדי הממשלה וגורמי צה"ל, זכויותיהם בנושאי תחבורה, מיסים, רישיונות, שכר, מעטפת נפשית ועוד.

כחלק מהמעטפת הניתנת בתחום בריאות הנפש, מתחילת המלחמה התקבלו כ-5,800 פניות ליחידות לתגובות קרב והתקיימו יותר מ-9,800 עיבודים בהובלת מפקדים ובליווי קציני בריאות הנפש.

בנוסף, גיבש אגף כוח האדם את תוכנית "בין הזמנים", שמטרתה להעניק מעטפת למשרתי המילואים גם לאחר סיום שירות המילואים הפעיל. במסגרת התוכנית הוקם בית המילואים בכפר המכביה, בו ייערכו טקסי הוקרה, תוכניות עיבוד ועוד. לטובת קידום המעטפת הוקצו תפקידים חדשים, בהם קציני מעטפת שירות ולכידות.