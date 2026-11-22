פורעים יהודיים שרפו מכוניות ורכוש וריססו כתובות גרפיטי הלילה (בין שבת לראשון) בכפרים דיר א-סודאן, כפר מאלכ ודיר אבו משעל שליד רמאללה, וכן בכפר א-טוואני בדרום הר חברון. בין היתר רוססו כתובות "נקמה", "ד"ש סוסיה לא משחקים באש" ו"ד"ש תפילין".

צה"ל עדכן כי כוחותיו וכוחות מג״ב קפצו לאורך הלילה למרחב הכפרים בעקבות דיווחים ותיעוד של הצתות וריסוס גרפיטי. מדובר צה"ל נמסר כי צה"ל מגנה בתוקף אירועים מסוג זה אשר פוגעים בסדר הציבורי, מסיטים את הקשב, מערערים את היציבות ופוגעים גם בפעילות המבצעית והסיכולית של כוחות צה"ל.

ממשטרת ישראל נמסר כי שוטרי מחוז ש"י פתחו בחקירה בעקבות מקרים של הצתות, ריסוס כתובות גרפיטי וגרימת נזק בארבעה מוקדים באזור יהודה ושומרון, אליהם הוזעקו כוחות צה"ל ולוחמי מג"ב במהלך הלילה. עוד נמסר כי כוחות המשטרה וחוקרי מערך הזיהוי הפלילי של מחוז ש"י נערכים לכניסה לזירות בליווי כוחות צה"ל, לצורך איסוף ממצאים, ראיות וכן גביית עדויות לטובת החקירה שהחלה.

בארגון 'תג מאיר' הגיבו לאירועי הלילה ביהודה ושומרון: "מיליציות הטרור היהודי משתוללות ביהודה ושומרון ומטילות אימה על מאות פלסטינים חפים מפשע בחסות ההפקרות. הפורעים מנצלים את אי הוודאות הפוליטית בזמן שרשויות האכיפה עומדות מנגד ומעניקות להם חסינות בפועל. זו התפרקות מוחלטת של שלטון החוק".