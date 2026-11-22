התכשיטן האיטלקי ואיש העסקים פאולו בולגרי הלך לעולמו בביתו ברומא בגיל 89, הודיעה משפחתו. בהודעת המשפחה נכתב כי הוא ייזכר בתור "התכשיטן הגדול ביותר של זמננו", על פי דיווח בתקשורת האיטלקית.

בולגרי היה יו"ר קבוצת בולגרי מאז 1984 והתכשיטים שעיצב עיטרו כוכבות הוליוודיות ובנות מלוכה, ובהן הנסיכה דיאנה, אודרי הפבורן, אליזבת טיילור, מרילין מונרו, אינגריד ברגמן, סופיה לורן, אן התאוויי וריהאנה.

חברת בולגרי העלתה פוסט ל"נפש היצירתית האמיתית", ובו נכתב כי עבודתו "תמשיך להוות השראה לדורות הבאים": "פאולו בולגרי החל לשתף פעולה עם אביו בשנות ה-60, התמחה באבנים יקרות והפך למומחה מוביל בעולם. הוא ליטש את החוש האסתטי שנמצא בבסיס הסגנון של בולגרי", נכתב בהודעת החברה. "הוא השקיע את לבו לאומנותו ולטיפוח כישרונות צעירים. תודה רבה מר פאולו, המורשת שלך, כמו לפיד מאיר שלל השראה יצירתית תמשיך להיות השראה לדורות הבאים".

חברת בולגרי נוסדה ברומא בשלהי המאה ה-19 על ידי סבו, סוטיריוס וולגריס, צורף יווני ששינה לאחר מכן את שמו לבולגרי. וולגריס נמלט מהשלטון העותמאני והתיישב בנאולי לפני שעבר לרומא ופתח חנות תכשיטים. בנו פאולו הצטרף אליו עם סיום הלימודים והפך למומחה באבנים יקרות – ובסופו של דבר הוביל את העסק להצלחה בינלאומית.

הלוויה תיערך מחר ברומא בבזיליקה סנטה קרוצ'ה אין ג'רוזלמה.