עשרות מתפרעים בשבת הפריעו לקיומה של 'שבת ארגון' של סניף בני ברק בתנועת הנוער 'בני עקיבא'. המתפרעים זרקו אבנים לעבר משתתפים, קיללו אותם ושרפו דגל ישראל. איש לא נעצר.

בעקבות התקרית הגיעו חברי הנהלת התנועה והמזכ"ל יגאל קליין למקום וקראו למשטרה "לפעול באופן מהיר ולמצות את הדין עם התוקפים".

בתום מופע הדגלנות שנערך ברחבת עיריית בני ברק, החלו להיזרק אבנים ודגל ישראל נשרף. לאחר מכן, צרו המתפרעים על מובילת הסניף ומדריכות נוספות שנשארו בתוך מבנה הסניף, זרקו אבנים ושרפו שוב דגל ישראל. המדריכות נשארו בסניף לבקשת המשטרה שהוזעקה קודם לכן כדי לפזר את המתפרעים.

ביום שישי גילו חברים שהגיעו לסניף כדי להתארגן לקראת 'שבת ארגון', כי המנעולים של הסניף הוחלפו, והתנועה נאלצה להזמין מנעולן שיפרוץ למבנה.

'שבת ארגון' הוא אירוע שיא מסורתי של תנועת בני עקיבא המתקיים כחודש לאחר תחילת שנת הלימודים בכל סניף. החניכים מתכוננים לאירוע מתחילת השנה והוא כולל בין היתר טקס מסורתי ומופע דגלנות.