נציגי הליכוד וישר נפגשו היום (ראשון) במלון דן אכדיה בהרצליה לפגישת משא ומתן שנייה, בנוכחות מצומצמת של הצוותים.

מטעם ישר הגיעו לפגישה ח"כ חילי טרופר ומנכ"ל משרד רה"מ לשעבר יואב הורוביץ, ומטעם הליכוד הגיעו מיכאל ראבילו ויו"ר סיעת הליכוד ח"כ אופיר כץ.

ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח אתמול עם השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ' במטרה לתאם מהלכים, ובימים האחרונים צורפו לצוות המו"מ של הליכוד גם חברי הכנסת יעקב ברדוגו, שלמה קרעי ויריב לוין. איזנקוט גם שוחח עם יו"ר ביחד נפתלי בנט.

מבחינת איזנקוט יש שלושה צירים מרכזיים לשיחות: אחדות עם הליכוד, ממשלה עם החרדים, וממשלת מיעוט בתמיכת המפלגות הערביות. לפי גורמי גוש השינוי – אין עדיין פריצת דרך באף ציר.

יהדות התורה מסרבת בשלב זה למו"מ פורמלי; ש"ס דבקה בנתניהו. אביגדור ליברמן יצביע נגד ממשלת מיעוט בתמיכה ערבית וקרא להקמת ממשלה עם החרדים. מפלגת הדמוקרטים קראה לממשלה בתמיכת המפלגות הערביות.

מתוך עמדת הליכוד הרשמית שפורסמה אמש עלו מספר תנאים מוקדמים למו"מ – שניים מהם קשורים להפסקת החרמות על נתניהו ושותפיו.

קווי היסוד שמציעים בליכוד מונעים הלכה למעשה את כניסת הדמוקרטים לממשלה אפשרית עתידית, בכך שהם כוללים דרישה להתנגד להקמת מדינה פלסטינית ותמיכה בהישארות צה"ל במרחבי האבטחה בעזה, לבנון וסוריה – עמדות שמנוגדות לעמדת הדמוקרטים. גם בצה"ל הסתייגו מהישארות קבועה במרחבים אלה.