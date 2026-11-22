שלי שמיר קינן, מנהלת בכירה בתחומי השיווק והאסטרטגיה ופעילה לקידום מעמד האישה, מונתה היום (ראשון) למנכ"לית פורום העצמאים והפרילנסרים הפועל לצד ההסתדרות. שמיר קינן תחליף בתפקיד את דדי סויסה, שכיהן עד כה כמנכ"ל הפורום והוביל את פעילותו ביד רמה, במסירות ומתוך מחויבות מכל הלב.

עד פברואר 2026 כיהנה במשך חמש שנים כמנכ"לית משרד הפרסום באומן בר ריבנאי מקבוצת פובליסיס. קודם לכן עבדה כ-15 שנה בחברה המרכזית למשקאות, בין היתר כסמנכ"לית השיווק של קוקה קולה ישראל, ובתפקידה האחרון ניהלה את חטיבת המשקאות. שמיר קינן חברה בוועד המנהל של שדולת הנשים בישראל, ובעלת תארים בתקשורת, במנהל עסקים ובמשפטים.

שמיר קינן מסרה: "אני שמחה להצטרף לפורום ולהוביל את פעילותו. העצמאים והעצמאיות הם כוח מרכזי במשק, ואני מאמינה שנוכל לחזק את מעמדם ולקדם פתרונות שייתנו מענה לצרכים שלהם". בתפקידה החדש תוביל את פעילות הפורום ואת הרחבת השפעתו, תפעל להגדלת מעגל החברים והחברות ותקדם יוזמות ופתרונות עבור עצמאים ועצמאיות בישראל.

יו"ר ההסתדרות, ארנון בר דוד: "מינויה של שלי שמיר קינן הוא צעד חשוב בהמשך חיזוקו של פורום העצמאים והפרילנסרים. ניסיונה הניהולי והיכרותה המעמיקה עם המגזר העסקי יוכלו לתרום לקידום מעמדם של העצמאים והעצמאיות ולביסוס פעילות הפורום. עם כניסתה לתפקיד, אני מבקש להביע הערכה לדדי סויסה על כהונתו כמנכ״ל ועל עבודתו המסורה, שנעשתה מתוך מחויבות עמוקה לפורום ולחבריו.

יו״ר פורום העצמאים והפריסלנסרים, רמי בז׳ה: ״אני מברך את שלי על הצטרפותה. הניסיון הניהולי והאסטרטגי שלה יסייע לנו לחזק את הפורום ולהשמיע קול משמעותי עבור העצמאים והעצמאיות בישראל. אני מבקש להודות לדדי סויסה על עבודתו המסורה, שנעשתה מכל הלב, ועל תרומתו החשובה לפורום".