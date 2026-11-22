ועידת הגימלאים השישית התכנסה הבוקר (ראשון) במלון דן פנורמה בתל אביב לבחור את יושב ראש הסתדרות הגימלאים בהסתדרות הכללית. המועמדים היו שמוליק מזרחי, היו"ר המכהן, שזכה ברוב קולות של 452 מצירי הוועידה, יצחק בלס ויעקב חי.

לצד הברכות מנשיא המדינה יצחק הרצוג, בכירים בהסתדרות ודרק ז'ארה, נשיא EURAG – הפדרציה האירופית לאזרחים ותיקים, היה אורח הכבוד.

מזרחי הבטיח ש"נעמוד כחומה בצורה במאבק על הזכויות שלנו למען הדורות הבאים", והוסיף כי הסתדרות הגימלאים נמצאת בקשר עם כל ראשי המפלגות לטובת קידום הסוגיות הדחופות. הוא הדגיש את העלייה הזעומה בקיצבה הצמודה למדד של אזרח ותיק לעומת העלייה החדה ביוקר המחיה – הארנונה, החשמל, המים ומוצרי בסיס. מזרחי גם הדגיש את החשיבות שבחקיקת חוק ביטוח סיעוד ממלכתי.

יו"ר ההסתדרות, ארנון בר דוד, שנבצר ממנו להגיע, הדגיש את העוצמה של הגימלאים ואת האחריות שיש לכלל הציבור כלפיהם: "יש כאלה שחושבים שהכוח של ההסתדרות נמדד רק בוועדים הגדולים, במפעלים, בנמלים והם טועים. הכוח האמיתי של הבית הזה נמצא באנשים שבוחרים להיות חלק ממנה, ואתם – הלב הפועם של ההסתדרות. ההסתדרות היא הבית של הגמלאים והגמלאיות בישראל.

"בשנים האחרונות הוכחנו שהבית הזה יודע להילחם על הזכויות שלכם ועל הכסף שלכם. עמדנו כמו חומה מול כל הגזירות הכלכליות כשרצו לחתוך לכם בחסכונות, דאגנו לפטורים ממסים, לדמי אבטלה, לתחבורה ציבורית בחינם והרשימה עוד נמשכת.

"חברות וחברים, מי שבנה את המדינה הזאת והקריב בשבילה, צריך לדעת שהמדינה לא תעזוב אותו כשהוא מגיע לגיל השלישי. זו המשמרת שלי, זו המחויבות האישית שלי אליכם. נמשיך לדאוג לבריאות שלכם, לביטחון הכלכלי שלכם, ולאיכות החיים שמגיעה לכם בדין – ולא בחסד".

"55% מהאנשים מעל גיל 65 הן נשים"

מ"מ יו"ר ההסתדרות, רועי יעקב, חלק את סיפורו האישי: "כשאבא שלי הגיע לגיל הפנסיה, ראיתי כמה קשה היה לו למצוא את עצמו עד שנפטר. זה בא להמחיש כמה חשובה המעטפת של ההסתדרות והסתדרות הגמלאים כדי לאפשר להיות חלק מהפעילות. וזו המשימה שלכם בהסתדרות הגמלאים לדאוג שמעל מאה אלף חברי הסתדרות הגמלאים יהיו שותפים פעילים במה שההסתדרות עושה".

יעקב הדגיש את כוחה של ההסתדרות ואת מקומה במערך הכוחות הפוליטי בישראל: "ההסתדרות היום חזקה יותר מתמיד במשרדי הממשלה, בכנסת, כולם רוצים את שיתוף הפעולה עם ההסתדרות. אנחנו פוגשים את זה בכנסת ויודעים להביא את הכוח הזה לטובת העובדים ולגמלאים. אני רוצה להעביר מפה מסר לכל המפלגות – אנחנו לא נסתפק בדיבורים ובקווי יסוד כלליים, אלא נדרוש, נאבק ונפעל לדאוג שנושאים שקשורים לגמלאים יקודמו".

חגית פאר, יו"ר נעמת, הדגישה את מצבן הייחודי של הגימלאיות ואת המחויבות לדאגה לצרכיהן: "55% מהאנשים מעל גיל 65 הן נשים, וככל שהגיל עולה, האחוז עולה. אבל בגלל פערי השכר לאורך שנות העבודה, הן אמנם חיות יותר אבל עם פנסיה נמוכה יותר. נמשיך ביחד לדאוג לבטחון הכלכלי של הגמלאיות, ליצור, לחלום ולאהוב".