ההסתדרות, הנהלת תיאטרון הקאמרי וועד העובדים חתמו על הסכם קיבוצי חדש הכולל שורה של הטבות משמעותיות ל-200 עובדי "מאחורי הקלעים" של התיאטרון. הסדרנים, עובדי מוקד וקופה, מנהלי משמרת, עובדי טלמרקטינג, עובדי כניסת אמנים ומחלקת ההלבשה זכו במסגרת ההסכם לתוספות שכר מבוססות ותק, שיפור התנאים הפנסיונים, הרחבת ההפרשות הסוציאליות ועוד.

כלל המעורבות בהסכם ציינו את האווירה הטובה בזכותה הצליחו להתגבר על הקשיים לאורך המשא ומתן. מצד ההסתדרות הובילו את המשא ומתן אורנה אבידן, יו"ר מרחב תל אביב-יפו בהסתדרות, עליזה אליהו, רכזת תיאטראות ותרבות במרחב ת"א-יפו, עו"ד חגית רימון, מהלשכה המשפטית במרחב ת"א-יפו, אלעד טבנציק מאגף כלכלה ומדיניות בהסתדרות ויניב וויס מאגף הפנסיה בהסתדרות. מטעם התיאטרון הובילו את המשא ומתן יפעת צחי קיראל, מנכ"לית התיאטרון, חביבה הדר, משנה למנכ"לית וסמנכ"לית כספים ומינהל, ומטעם ועד העובדים יו"ר הועד, ריה לידר, וחברי הועד מיכל שביט, שי לויאן ושחר מלינה.

ההסכם כולל תוספות שכר לעובדים החודשיים והשעתיים בהתאם לוותק, רטרואקטיבית מינואר 2026; הגדלת שיעורי ההפרשה לפנסיה עבור כלל העובדים, לצד שיפור הכיסוי הפנסיוני לאורך תקופת ההסכם ושיפור התנאים הפנסיוניים והרחבת השכר המבוטח לעובדים חודשיים ותיקים.

"ההסכם החדש מבטא את ההערכה הרבה לעובדות ולעובדים שמאחורי הקלעים ועל הבמה, אשר בזכות עבודתם המסורה התיאטרון ממשיך ליצור, להתחדש ולהוביל את עולם התרבות בישראל", אמרה בעת חתימת ההסכם אורנה אבידן, יו"ר מרחב תל אביב-יפו בהסתדרות. "אחרי חודשים ארוכים שכולם השקיעו הרבה מאמצים, תבונה ואורך רוח, והתגברנו על קשיים ומחלוקו, אני שמחה שהגענו לרגע שאנחנו חותמים על הסכם ל-4 שנים, הסכם שמיטיב עם העובדים", אמרה יפעת צחי קריאל, מנכ"לית תיאטרון הקאמרי.

גם העובדים עצמם בירכו על ההסכם, ריה לידר, יו"ר ועד העובדים ציינה כי "ההסכם החדש משפר את תנאי ההסכם הקודם, מעניק אופק לעובדים לשנים הבאות בשכר ובשיפור תנאי הפנסיה, אני מודה להסתדרות על גב חזק וגיבוי מלא, להנהלת התיאטרון על הקשבה, הבנה ורוח טובה ולחבריי לוועד על שיתוף הפעולה". שי לויאן, חבר הוועד אמר: "עברנו חתיכת דרך עם כל ההסכם הזה. עליזה יודעת לתת גב חזק לעובדים, יש פה אווירה אחרת לגמרי – ההנהלה עם אוזן קשבת לעובדים".