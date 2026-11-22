הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, אמר היום (ראשון) במהלך ביקור בתרגיל בפיקוד הדרום כי צה"ל זקוק להגדלת סדרי הכוחות כדי להתמודד עם האתגרים המבצעיים שהתרחבו משמעותית. לדבריו, העומס על המשרתים יימשך גם בשנה הבאה, למרות הצעדים שננקטים כדי להקל עליו.

"בשבוע שעבר קיימנו דיון על גרף הפעילות לשנה הבאה וקיבלנו החלטות חשובות", אמר זמיר. "צה"ל זקוק להגדלת סדרי הכוחות על מנת לעמוד באתגרים המבצעיים שהתרחבו באופן משמעותי. זוהי השנה הרביעית ללחימה, וגם לאחר הצעדים שאנו נוקטים במטרה להקל על העומס, הוא יימשך".

הרמטכ"ל הוסיף: "נמשיך לפעול מתוך מחויבות עמוקה לאנשים שמשרתים את המדינה ומסכנים את חייהם, ונפעל להקל על אנשי המילואים, לתגמל אותם כראוי ולאפשר תקופות אימון וכשירות בסיסית לכוחות הסדירים ככל הניתן".

זמיר התייחס גם לאפשרות של שינוי בהיערכות הכוחות בעקבות התפתחויות ביטחוניות. "השיקול של ביטחון המדינה והגנת אזרחיה הוא המצפן העומד לנגד עינינו. כל שינוי משמעותי או הסלמה רחבה במציאות הביטחונית, שיחייבו הפעלת כוחות נוספים, יצריכו תכנון מחודש של הגרף".

תרגול פשיטות, חדירות ואירועים מרובי נפגעים

הרמטכ"ל ביקר בפיקוד הדרום במסגרת תרגיל פיקודי, יחד עם מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, מפקד אוגדה 162, תת-אלוף שגיב דהן, מפקד אוגדת עזה, תת-אלוף לירון בטיטו, ראש חטיבת התורה וההדרכה, תת-אלוף יהודה ואך, ראש חטיבת המבצעים, תת-אלוף ברק חירם, מפקד המרכז הלאומי לאימונים ביבשה, תת-אלוף יניב בארוט, ומפקדי חטיבות וגדודים בסדיר ובמילואים.

במסגרת התרגיל תורגלו תרחישי פתע במרחב הקו הצהוב וביישובי הנגב המערבי, בהם פשיטות על מוצבים, חדירות מהאוויר, מהים ומהיבשה, איומים מרחפנים ואירועים מרובי נפגעים.

במהלך התרגיל קיים זמיר הערכת מצב, שבה הוצגו תמונת המצב המבצעית בגזרה, התוכניות להמשך פעילות הכוחות והיערכותם למשימות ההגנה השוטפות. בהמשך שוחח עם מפקדי החטיבות והגדודים בסדיר ובמילואים, בחן את מוכנותם למשימות והביע הערכה לפעילותם המבצעית.

בהתייחסו ללקחי 7 באוקטובר אמר זמיר: "אחד הלקחים המרכזיים של ה-7 באוקטובר הוא שעלינו להיות מוכנים להפתעה. לכן, אנחנו ממשיכים לבחון את הנחות היסוד שלנו, לתרגל מצבים שונים ולבדוק את מוכנותנו גם כשהאירועים מתפתחים אחרת מכפי שצפינו. האחריות שלנו היא להיות ערוכים לפעול במהירות ולהגן על התושבים גם כשהאיום משתנה".

"נמשיך לסכל איומים בהתהוותם"

הרמטכ"ל התייחס להמשך פעילות צה"ל ברצועת עזה ואמר: "צה"ל פועל בכלל זירות הלחימה בהתאם לתפיסה ביטחונית נחושה וסדורה במטרה להגן על היישובים והגבול, כך גם למול חמאס ברצועת עזה. בהובלת פיקוד הדרום אנחנו ממשיכים במאמץ סיכול מתמשך להחלשת הארגון ויכולותיו. בכירי הארגון ומחבלי ה-7 באוקטובר נרדפים ומחוסלים".

זמיר הוסיף: "נמשיך לסכל איומים בהתהוותם ונמנע את התעצמות ארגוני הטרור. כחלק מהתפיסה נפעל לחזק את מרחבי ההגנה הקדמיים וצה"ל יאחוז ויגן מעומק שטח האויב בחזית היישובים. אנחנו עוקבים אחר ההתפתחויות והאיומים בכל הזירות ונערכים בהתאם".

בהמשך התייחס לתקיפות שביצע צה"ל ברצועה. "אתמול תקפנו שלושה מחבלים מארגון הג'יהאד האסלאמי, שהתחזו לעובדי סיוע הומניטרי והוצגו באופן מטעה ככאלה. זו עוד דוגמה לציניות שבה משתמשים ארגוני הטרור כדי לבנות מחדש את כוחם הצבאי, תוך ניצול תושבי הרצועה והמרחב האזרחי".

עוד אמר: "רק בשבוע שעבר השמדנו תשתית טרור תת-קרקעית במחנות המרכז וסיכלנו את מפקד חטיבת חאן יונס".