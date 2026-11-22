הוועדות המיוחדות לענייני החקיקה המשפטית וחוקי התקשורת יתכנסו מחר (שני) לראשונה ויבחרו יו"רים. בראשות הוועדה לביטול חוקי התקשורת צפויה לעמוד ח"כ מרב בן-ארי (ביחד), המועמדת המוסכמת על גוש השינוי; ובראשות הוועדה לביטול חוקי הרפורמה המשפטית צפוי לעמוד ח"כ גלעד קריב (הדמוקרטים), שאתגר משפטי ככל הנראה ייטול חלק מסמכויותיו.

כמו כן, הוועדה המסדרת צפויה להחליט על הקמת ועדות נוספות, ובראשן צפויים לעמוד חברי כנסת מכלל סיעות גוש השינוי והמפלגות הערביות: ועדה לפיקוח על יישום חוק העמדה לדין של מחבלי 7 באוקטובר בראשות יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו), ועדה לביטול החוק להוצאת מח"ש ממשרד המשפטים בראשות אפרת רייטן (הדמוקרטים), ועדה למיגור הפשיעה והאלימות בחברה הערבית בראשות מנסור עבאס (רע"ם), וועדה לשיוויון כלכלי-חברתי, בדגש על החברה הערבית, בראשות יוסף ג׳אברין (הרשימה המשותפת).

בקואליציה היוצאת נערכים לפיליבסטר ולציפוף שורות בוועדות, ובקבוצת חברי הכנסת של הליכוד קראו לכלל חברי הכנסת להגיע לדיוני הוועדות ולדבר בהן, גם אם חברי הכנסת שמגיעים אינם חברים באותן הוועדות. מדובר במהלך נפוץ במפלגות אופוזיציה שמבקשות לבלום חקיקה מסתמנת.

הוועדה המיוחדת לביטול חוקי הרפורמה המשפטית, שצפויה להתכנס מחר לראשונה, לא צפויה לעסוק בחוק לשינוי במעמד היועץ המשפטי לממשלה והחלשתו בפועל, זאת לאחר שיועמ"שית הכנסת שגית אפיק המליצה כי יו"ר הוועדה המיועד, ח"כ גלעד קריב, לא יעסוק בנושא בשל ניגוד עניינים מסתמן, בעקבות בדיקת היועצת המשפטית לממשלה בעניין טענות על כך שהדליף מוועדת חוץ וביטחון.

קריב עצמו ביקש שלא לעסוק בנושא כדי "למנוע כל מראית עין ולזות שפתיים", ואפיק ציינה במכתבה לקריב כי "לאור הסמכויות הרחבות בהצעת החוק יש להעביר אותה לוועדה מיוחדת אחרת, שאינה בראשותך", אך הוסיפה כי יוכל לעסוק בנושא כחבר בוועדה תוך ציון גילוי נאות.

משמעות השינוי צפויה להוביל לכך שהוועדה בראשות קריב תעסוק רק בחקיקה בנושא הוועדה לבחירת שופטים, ונושא פיצול תפקידי היועמ"ש יועברו לוועדה אחרת שדיון בעניין הקמתה צפוי להתקיים מחר בבוקר בוועדה המסדרת. ככל הנראה הדיון בחוק ייערך בוועדה של חוק מח"ש בראשות רייטן.

בנושא המשפטי, פרט לוועדה המיוחדת לביטול חוק מח"ש שבראשה, כאמור, מיועדת לעמוד ח"כ אפרת רייטן (הדמוקרטים), תוקם בשבוע הבא ועדה מיוחדת לנושא חוק הנבצרות והגבלת כהונה, ובראשה צפויה לעמוד ח"כ נעמה לזימי (הדמוקרטים).