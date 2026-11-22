עשרות בני אדם משתתפים בהפגנה בכיכר הבימה בתל אביב, במחאה על מקרי ההתעללות בתינוקות ובפעוטות בשנים האחרונות, ובפרט על פרשת ההתעללות במעון "לוצ'וק" באריאל. את ההפגנה מובילים הורים וח"כ לשעבר אורן חזן, שילדיו נמנים עם נפגעי הפרשה. המפגינים קוראים לפעול לעצירת התופעה.

ההפגנה נפתחה במונולוג המדמה את תחושותיהם של תינוקות ופעוטות החווים התעללות. לאחר מכן ביצעה היוצרת והזמרת חן ימין, אם לילד שנפגע במעון ברעננה, את השיר "שיר לשירה".

במסגרת הפרשה נעצרו נטליה קסילבסקי ושתי המטפלות דרינה חלופה ואנה פגלסקי, והוגשו נגדן כתבי אישום בגין יותר מ-400 מקרי התעללות ב-17 תינוקות ופעוטות. לפי כתב האישום, השלוש נקטו שיטות אלימות לצורכי ענישה והאכלה. שלושתן נתונות במעצר עד תום ההליכים, והמעון סגור.

רק השנה הוגשו 1,000 בקשות לפתיחת המצלמות ונפתחו 60 תיקים. אלא שהמילה "תיקים" היא מילה ניטרלית, ומאחורי המספרים האלה עומדים מקרים של פגיעה בילדים. המאבק הזה חייב להוביל למעבר מהבטחות לאחריות ולפיקוח מצד המדינה. זו אינה מלחמתם של ההורים, אלא אחריותה של המדינה.

במהלך ההפגנה נשא דברים ח"כ לשעבר אורן חזן, שילדיו נפגעו במעון "לוצ'וק" באריאל.

בין הדוברים היה גם חיים פרשטיין, שסיפר כי בנו נפגע בגן לפני שנתיים. "לא בחרתי להיות חלק מהמאבק הזה, לא רציתי להיות חלק מהמאבק הזה, הוא קצת בחר בי. כי לילד שלי שברו את היד בגן". אמר.