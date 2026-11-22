דירק ז'ארה (Dirk Jarré), נשיא פדרציית הגמלאים האירופית EURAG, השתתף בוועידת הסתדרות הגמלאים וקרא להבטיח ייצוג הולם למבוגרים במוקדי קבלת ההחלטות, להילחם בגילנות ובסטריאוטיפים בתקשורת, ולמנוע יצירת 'גטאות לגיל השלישי' בתכנון העירוני.

EURAG הוא הארגון הבין-לאומי הלא-ממשלתי הראשון שהוקם למען אוכלוסיית הגמלאים, בשנת 1962, והוא משמש במעמד של מייעץ לאו"ם מאז שנת 1979. בדבריו התמקד ז'ארה באתגרים של דמוקרטיה השתתפותית ושילוב זקנים בתהליכי קבלת החלטות, ובתנאים הנדרשים כדי להבטיח שאזרחים ותיקים יוכלו להשפיע באמת על המדיניות המעצבת את חייהם. "העיקרון המנחה חייב להיות: שום דבר עלינו – בלעדינו" אמר.

בפתח דבריו הדגיש ז'ארה כי זכות ההשתתפות של מבוגרים בחיים הציבוריים מעוגנת בהכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם של האו"ם (1948), בעקרונות האו"ם לאנשים מבוגרים (1991) ובהצהרת מדריד (2002). לדבריו, דמוקרטיה השתתפותית משמעותה רבה יותר מהזכות להצביע בבחירות אחת לכמה שנים. היא מחייבת מעורבות חופשית ומתמשכת של האזרחים בעניינים ציבוריים, ובמיוחד בנושאים המשפיעים עליהם במישרין או בעקיפין.

למרות העקרונות המוצהרים, הצביע ז'ארה על פער עמוק בין החזון למציאות: "במיוחד אנשים מבוגרים, ברגע שהם יוצאים ממעגל הפעילות הכלכלית היצרנית, הם סובלים מכל מיני חסמים, דעות קדומות וליקויים המונעים מהם השתתפות אפקטיבית בחיים הדמוקרטיים. המשמעות היא ש'חברה לכל הגילים' היא עדיין בגדר חלום שטרם הושג".

ז'ארה קרא לכל השחקנים בחברה – המדינה, המפלגות, המגזר העסקי, התקשורת והחברה האזרחית – לשנות תפיסה ולהילחם באפליה על רקע גיל. לדבריו, "הערובה היחידה להכרה מלאה בערכם של המבוגרים היא ייצוג הולם שלהם במבנים המובילים של החברה – פרלמנטים, דירקטוריונים במגזר הכלכלי ומועצות בתחום התרבות". בנוסף, קרא לממשלות ולרשויות המקומיות להקים מנגנוני התייעצות מחייבים ופורומים אזרחיים לגמלאים, תחת הסיסמה: "שום דבר עלינו – בלעדינו".

בדבריו התייחס גם לאחריותם של כלי התקשורת ומערכת החינוך בעיצוב תדמית חיובית של הזקנה. הוא הציע להקים גופי ייעוץ של אזרחים ותיקים שילוו את כלי התקשורת ויכשירו עיתונאים להכיר לעומק את סוגיות הגיל השלישי, ובמקביל קרא לשלב חינוך לדמוקרטיה השתתפותית כבר מגיל הגן ובתי הספר.

ז'ארה קרא להתאים את החקיקה כך שתאפשר לאזרחים ותיקים גמישות מרבית בבחירת אורח חייהם – החל ממועד הפרישה מעבודה, דרך הזכות להישאר בבית גם במצבי מוגבלות או סיעוד, ועד לבחירת רופאים ומטפלים. כדי להתגבר על חסמי מידע ותקשורת, קרא להשקיע בהכשרות טכנולוגיות ובפיתוח תוכניות למידה לאורך החיים (Lifelong Learning), שיאפשרו למבוגרים להישאר מעודכנים ולתרום לחברה מניסיונם.

את דבריו חתם ז'ארה בקריאה לשנות את השיח הציבורי: "על כל השחקנים הפוליטיים, הכלכליים, החברתיים והתרבותיים להצהיר שוב ושוב כי ההזדקנות והמבוגרים אינם נטל מספרי וכלכלי על החברה, אלא הוכחה להצלחתה ותרומה עצומה לאיכותה ולתפקודה". הוא ציטט את המדינאי והפילוסוף הרומי קיקרו, שכתב בחיבורו "על הזקנה": "תבונה, מחשבה ושיקול דעת שוכנים בזקנים, ואלמלא היו קיימים – שום מדינה לא הייתה יכולה להתקיים כלל".