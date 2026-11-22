טקס חילופי מנכ"ל משרד הבריאות התקיים היום (ראשון) בהשתתפות שר הבריאות חיים כץ, הנהלת המשרד ועובדיו. לאחר שתי קדנציות בתפקיד, סיים משה בר סימן טוב את כהונתו כמנכ"ל המשרד, וד"ר ספי מנדלוביץ, לשעבר המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, נכנס לתפקיד ממלא מקום המנכ"ל.

מנדלוביץ׳ אמר בנאומו כי בתקופה הקרובה יתמקד בהמשך חיזוק מוכנות מערכת הבריאות למצבי חירום. "אין לנו פריבילגיה להרפות", אמר. עוד ישים דגש על שמירה על רציפות השירותים הרפואיים, בהיערכות להחלטות המדיניות והתקציב לשנים הבאות. בנוסף הודיע כי ימשיך ויקדם את הרפורמות המרכזיות במערכת הבריאות: "יש להן אורח חיים ארוך יותר מקדנציה כזו או אחרת", אמר, "מי שלא יוזם, הולך אחורה".

שר הבריאות כץ הודה לבר סימן טוב, ופנה למנדלוביץ': "ספי, אתה מכיר היטב את המשרד ואת האתגרים העומדים בפניו. הובלת אותו בשנים מורכבות, ואתה פועל מתוך מחויבות עמוקה. אני בטוח שתוביל אותו במקצועיות ובאחריות".

המנכ"ל היוצא בר סימן טוב הוביל את המשרד בשנים 2015–2020, כשלקראת סיום כהונתו פרצה מגיפת הקורונה, ולאחר מכן חזר למשרד בשנים 2023–2026. "לא קל לעזוב את משרד הבריאות, לא בפעם הראשונה ולא בשנייה. התמודדנו עם אתגרים לאומיים חסרי תקדים", אמר. "בכל המבחנים מערכת הבריאות עמדה, התעצמה והצטיינה, בזכות האנשים שלה, שפעלו מתוך תחושת שליחות ומחויבות עמוקה לכל אדם בישראל".

בר סימן טוב התייחס בעקיפין גם לתופעות של גזענות כלפי עובדים ערבים במערכת הבריאות: "המצוינות שלנו נובעת מהמגוון והשותפות של כולם. אין לנו מערכת בריאות שבה לא כולם לוקחים חלק. אנחנו לא מדברים על חיים משותפים, אנחנו חיים אותם כל יום, עובדים ביחד, מצילים חיים ביחד ועומדים זה לצד זה. אנחנו מערכת הבריאות, זה המקום שמזכיר לכולם שאנחנו יותר דומים ממה שנדמה לנו, ואנחנו תמיד זקוקים זה לזה".