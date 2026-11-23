ועדת הכספים צפויה לדון היום (שני) בהעברת 296 מיליון שקל מתקציבי הפיתוח של החברה הערבית לטובת הוצאות ביטחוניות. זהו אחד הדיונים הראשונים של ועדת הכספים הזמנית שתפעל עד הקמת ממשלה, בראשות ח"כ לירן אבישר בן חורין ממפלגת ביחד. ועד ראשי הרשויות הערביות והארגונים סיכוי-אופוק והאגודה לזכויות האזרח פנו לחברי הוועדה בבקשה שלא יאשרו את הפנייה.

מדובר בחלק מיישום החלטת ממשלה 4387, שהתקבלה ב-15 ביולי 2026, ימים ספורים לפני שהכנסת ה-25 יצאה לפגרה. ההחלטה כללה הסטה של כמעט חצי מיליארד ש"ח מתקציבים שנועדו לצמצום פערים בחברה הערבית אל המשטרה והשב"כ.

החלטה זו היא חלק משורת ניסיונות של הממשלה הנוכחית להסיט תקציבים מתוכנית החומש (החלטה 550) לטובת המאבק בפשיעה ובאלימות ולתקצב את התערבות השב"כ במאבק בארגוני הפשיעה. זאת לצד קיצוצים בתקציבי התוכנית כחלק ממהלכי קיצוץ רוחבי מקיפים יותר.

על פי ניתוח של 'סיכוי-אופוק', הסטת הכספים הנוכחית תפגע במימוש מספר רב של סעיפים בתוכנית החומש. העברת התקציב המיועד למשרד התרבות והספורט (57.3 מיליון ש"ח) תיפגע בבינוי מתקני ספורט ובאחזקה ותפעול של מוסדות התרבות שכבר הוקמו מכוח התוכנית. תקצוב פעילותם של מרכזי התעסוקה 'ריאן' ותוכניות נוספות להכשרה והשמה בתעסוקה יקטן ב-65.7 מיליון ש"ח. גם תחום התכנון ייפגע. בין השאר יקוצצו 30.6 מיליון ש"ח מתגבור מחלקות ההנדסה ברשויות המקומיות.

9 מיליון ש"ח יועברו מתוכנית לבטיחות בדרכים, אף שבשנים האחרונות מספר תאונות הדרכים הקטלניות בישראל גדל ומספר ההרוגים עולה. 68 מיליון ש"ח יופחתו מתקציב מענקי הפיתוח לרשויות המקומיות ו-30.8 מיליון ש"ח יופחתו מהתוכנית לשיפור איכות הסביבה והיערכות לשינוי האקלים. 393.5 מיליון ש"ח מתוך סכום ההפחתה הכולל, 496.9 מיליון ש"ח, הם בסעיפים עבור אזורי עדיפות לאומית (79%).

בפניה של סיכוי-אופוק נכתב "אנו סבורים כי ההסטות המוצעות יפגעו באופן חמור וחסר הצדקה ביישובים הערביים, המוגדרים כאזורי עדיפות לאומית, וכי התכלית שלטובתה מוצעות ההסטות חסרת היגיון מקצועי ומייצרת סכנה לפגיעה חמורה בזכויות הערבים. על-כן, קיימת סכנה שהתוצאות הכוללות של ההחלטה יביאו להחלשה משמעותית של החברה הערבית ולהתגברות הפשיעה".

עורכות הדין הגר שחטר וניצן אילני מהאגודה לזכויות האזרח: "חברי ועדת הכספים מתבקשים לעצור את המחטף הבלתי חוקי שניסתה הממשלה היוצאת להעביר, אשר יפגע פגיעה אנושה בחברה הערבית. במקום להשקיע בתוכניות שנועדו לצמצם אפליה ולטפל בשורשי הפשיעה, הממשלה היוצאת ביקשה, רגע לפני שאיבדה את השלטון, לערוך מכירת חיסול של תקציבים שיועדו לטפל בעוול היסטורי, להעביר מאות מיליוני שקלים לגופי ביטחון, ולהפוך את השב"כ למשטרה חשאית הפועלת נגד אזרחים ערבים.

"לא נאבקים בפשיעה באמצעות ריסוק התקציבים שנועדו להתמודד עם מחולליה, ובוודאי שלא באמצעות יצירת שתי מערכות אכיפה נפרדות ליהודים ולערבים. זוהי ההזדמנות של הכנסת הנכנסת להוכיח כי בראש מעייניה הגנה על משאבים ציבוריים, וכי בתפקידה כמפקחת על הרשות המבצעת היא תפעל להבטחת האינטרס הציבורי, מנהל תקין, והגנה על השוויון, זכויות האדם ועל הדמוקרטיה ומוסדותיה".