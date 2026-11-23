דוברת צה"ל בערבית אלה ואויה ("קפטן אלה") פרסמה אתמול (ראשון) סרטון הכולל תיעוד מביקור שערכה בבית ספר בדרום לבנון. בסרטון היא בירכה את אזרחי לבנון ליום העצמאות של המדינה, שחל אתמול.

"בביקורי האחרון בדרום לבנון, ראיתי את יופייה של הארץ, אך יפה מכך הייתה התקווה שראיתי בעיני הילדים", אמרה, "ביום העצמאות, אני מאחל ללבנון עצמאות במלוא מובן המילה: חירות, כבוד, שלום, והימצאותה של ההכרעה בשאלות של מלחמה ושלום בידי המדינה הלבנונית בלבד".

#لبنان الأرز، لبنان #فيروز والرحابنة، لبنان الجبال والقرى الحلوة، لبنان اللي غنّتله فيروز بحبك يا لبنان…وطن بيستاهل السلام والأمان والحياة. بزيارتي الأخيرة لجنوب لبنان، شفت جمال الأرض، بس الأجمل كان الأمل بعيون الأطفال، وأحلامهن البسيطة بمستقبل آمن وأيام أحلى. بعيد الاستقلال،… pic.twitter.com/fKntXm3uAZ — Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) November 22, 2026

ראש ממשלת לבנון נוואף סלאם: "חדירת צבא ישראל לבית ספר ציבורי, ושימוש בתלמידים במסגרת מפגן צבאי ותעמולתי, מהווים פגיעה בקדושת בתי הספר ובזכויות הילדים. לכוח כובש אין כל זכות לנצל את ילדינו כדי לשפר את תדמית הכיבוש שלו, או כדי לכפות את שליטתו על עמנו בדרום".

הביקור נערך בכפר הנוצרי המרוני דֶבֶּל, בנפת בינת ג'בייל. הכפר עלה לכותרות באפריל 2026 כשפורסם תיעוד של חייל צה"ל מנפץ פסל של ישו בכפר.

במועצת הכפר דבל התייחסו לסרטון ולתגובות שקיבלו בלבנון: "הביקור המתועד לא התרחש לרגל יום העצמאות. אנו מבהירים כי כניסתה של הקצינה הישראלית לבית הספר הממלכתי בדבל אירעה לפני כחודש, ללא כל תיאום מוקדם עם הנהלת בית הספר. זה חודשים רבים שתושבי דבל מתמודדים עם תנאים קשים וחריגים בשל הנוכחות הצבאית הישראלית. הנהלת בית הספר, המורים או הילדים אינם יכולים לשאת באחריות לביקור שלא הם יזמו".