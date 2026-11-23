שיעור המדווחים על תחושת דיכאון בקרב יהודים ואחרים בני 65 ומעלה עלה בחדות מאז 2022, כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס). השיעור זינק במיוחד בקרב נשים, מ-27.5% ב-2022 ל-42.5% ב-2025, כשהדיווח התייחס לשנה שקדמה לראיון). לצד זאת, מהנתונים עלתה תמונה מורכבת: בקרב ישראלים בגיל השלישי נרשמו גם שיפור במדדי הבריאות, ירידה בתחושת הבדידות ועלייה באחוזי ההתנדבות.

לפי דו"ח 'מפת המדדים הלאומיים להזדקנות מיטבית', שפרסמו בלמ"ס אתמול (ראשון), 1.3 מיליון בני 65 ומעלה חיו בישראל ב-2025, 13.3% מכלל האוכלוסייה בישראל. על פי תחזית שהציגו בלמ"ס, עד 2045 צפוי מספרם של בני ה-65 ומעלה לגדול משמעותית ולהגיע ליותר מ-2 מיליון איש, כ-14.7% מכלל האוכלוסייה. כמו כן, צפוי שינוי בהתפלגות הגילים של בני 65 ומעלה, כך שחלקם של בני 75 ומעלה צפוי לעלות מ-46% מהם בשנת 2025 לכ-51% בשנת 2045.

לפי הדו"ח, במחוז תל אביב ובמחוז הדרום נרשמה העלייה הגבוהה ביותר בשיעור המדווחים על תחושת דיכאון בין 2022 ל-2025.

השוואה בינלאומית שכללה עשרות מדינות, רובן באירופה, מדגישה את ההידרדרות. ב-2015 שיעור הישראלים בגיל השלישי המדווחים על תחושת דיכאון היה השני הנמוך ביותר מבין המדינות שנבדקו (31%). ב-2025 ישראל הייתה אחת מארבע המדינות עם שיעורי תחושת הדיכאון הגבוהים ביותר (שיעור של 51%).

ברוב המחוזות נרשמה ירידה בשיעור המדווחים על קשר עם חברים, למעט במחוז הצפון שבו נרשמה עלייה ובמחוז חיפה שבו לא חל שינוי. עם זאת, בעשור האחרון נרשמה ירידה בדיווח על תחושת בדידות, מ-33.1% ב-2015 ל-27.3% ב-2022, ומאז 2023 הנתון התייצב סביב 26%.

שיפור ברוב מדדי הבריאות והתפקוד

ישראל מובילה בתוחלת החיים ובשנות חיים בריאים בגיל 65 בהשוואה ל-38 מדינות באירופה. בשנת 2023 גברים היו במקום השני בתוחלת החיים ובמקום החמישי בשנות חיים בריאים, ונשים היו במקום השישי ובמקום העשירי, בהתאמה. ישראל היא מהמדינות הבודדות שבהן שנות החיים הבריאים של נשים מועטות מאלו של גברים.

לצד העלייה בתוחלת החיים נרשם שיפור במדדי התחלואה בקרב בני 65 ומעלה בסוגי סרטן שונים ובשבץ מוחי. עם זאת, שיעור ההיארעות של סרטן ערמונית עלה בקרב גברים, מ-381 ל-100,000 בשנת 2015 ל-464 ל-100,000 בשנת 2023.

גם במדדי התפקוד וביצוע הפעולות היומיומית (IDAL) חל שיפור בעשור האחרון. הנתון מתייחס לביצוען של 9 פעולות חיוניות לניהול משק הבית: הכנת ארוחה חמה, עריכת קניות, שימוש בטלפון, נטילת תרופות, ביצוע עבודות בית, סידורים מוסדיים וכספיים, יציאה מהבית ושימוש בתחבורה. בעשור האחרון נרשמה עלייה בשיעור המשיבים שדיווחו כי אינם מתקשים בביצוע אף אחת מהפעולות, הן בקרב גברים והן בקרב נשים. בקרב הנשים נרשם זינוק מ-60% בשנת 2015 ל-73% בשנת 2025.

שיעור המתנדבים עלה מ-14.4% ב-2022 ל-19.4% ב-2025.

החוסן הכלכלי ושיעור התעסוקה בעלייה

לפי הדו"ח חל שיפור במדדים המבטאים את החוסן והמוכנות הכלכלית בקרב בני 65 ומעלה, לצד אי שוויון: מצבם של גברים טוב יותר משל נשים ומצבם של יהודים ואחרים טוב יותר משל הערבים. חלה ירידה במדד הקושי לכסות את כל ההוצאות החודשיות של משק הבית. בקרב היהודים והאחרים הירידה הייתה מ-22.9% ב-2015 ל-15.2% ב-2025, ובקרב הערבים מ-54.9% ל-42.7%. כמו כן, חלה עלייה במדד היכולת להתמודד עם הוצאה בלתי צפויה, בקרב הגברים מ-66.1% ב-2019 ל-72.0% ב-2025, ובקרב הנשים – מ-54.5% ל-64.4% בהתאמה.

שיעור התעסוקה בקרב בני 65 ומעלה נמצא במגמה עלייה בשני המינים ובשתי קבוצות האוכלוסייה (יהודים ואחרים; ערבים). שיעור התעסוקה הגבוה ביותר נמצא בקרב גברים יהודים ואחרים (30.2% ב-2025). בקרב נשים יהודיות ואחרות השיעור היה 17.1%, ובקרב גברים ערבים 16.9%.

בשיעור התעסוקה בקרב הערבים נרשמה ירידה ניכרת בתקופת הקורונה (מ-15.8% ב-2019 ל-12.1% ב-2021), אבל מיד לאחר מכן השיעור חזר לעלות. שיעור התעסוקה של נשים ערביות עלה מ-1.5% ב-2015 לכ-3% ב-2025, והיה נמוך מאוד לעומת שאר הקבוצות.

היעד הממשלתי לשיעור התעסוקה של גברים בני 67 עד 74 לשנת 2030 עומד על 43.5%. ב-2025 שיעור התעסוקה של גברים בני 67 עד 74 היה 35.4%. היעד הממשלתי לשיעור התעסוקה של נשים בנות 67 עד 74 לשנת 2030 עומד על 28.5%. ב-2025 שיעור התעסוקה של נשים בנות 67 עד 74 היה 22.3%.

עלייה בשימוש באינטרנט

עלייה ניכרת חלה גם בשיעור המשתמשים באינטרנט (מ-48.9% ב-2015 ל-73.9% ב-2025) ובשירותי ממשל מקוונים (מ-14.5% ל-35.8%, בהתאמה). לאורך העשור, שיעור הגברים המשתמשים באינטרנט היה גבוה משיעור הנשים (76.4% לעומת 71.7% בהתאמה, בשנת 2025). מגמה דומה ניכרה בשיעור המשתמשים בשירות ממשל מקוונים (43.7% מהגברים לעומת 29.2% מהנשים ב-2025).

'מפת המדדים הלאומיים להזדקנות מיטבית' כוללת 58 מדדים ותתי מדדים של הזדקנות מיטבית, בתחומי הבריאות, המשמעות, אורח חיים בריא, אוריינות דיגיטלית, אורח חיים חברתי, בטווח השנים של 2015 עד 2025. הדו"ח, המתפרסם אחת לשנתיים, מתבסס על נתונים ממקורות שונים, בהם משרד הבריאות, רשות האוכלוסין, רשות המיסים, המלב"ם, סקר הבריאות האירופי SHARE וסקרים שעורך הלמ"ס עצמו.