הוועדה המיוחדת לעניין חוק-יסוד: השפיטה מתכנסת הבוקר (שני) לדיון בבחירת יו"ר הוועדה, וצפויה להצביע על המלצת הוועדה המסדרת למנות לתפקיד את ח"כ גלעד קריב. בכפוף לבחירתו, תדון הוועדה בהצעות החוק לביטול השינויים בהרכב הוועדה לבחירת שופטים וההסדרים המשלימים.

במקביל, הוועדה המסדרת, בראשות ח"כ רועי פולקמן (ישר), מקיימת מאז השעה 9:00 דיון בהקמת ועדות זמניות ומיוחדות ובמינוי יושבי הראש שלהן. הוועדה המסדרת אחראית לקביעת הקמתן של הוועדות ולהמלצה על מינוי יושבי הראש, בהתאם לפרטי הוועדות שהוצגו אתמול (ראשון).

בין היתר, הוועדה המסדרת דנה במינויה של ח"כ אפרת רייטן ליו"ר הוועדה המיוחדת לעניין חוק מח"ש וחוק היועץ המשפטי לממשלה. חברי כנסת רבים מהקואליציה היוצאת התייצבו לדיון במטרה לקיים פיליבסטר ולעכב את ההחלטות על מינוין של רייטן ונעמה לזימי לראשות ועדות, וכן על הקמת ועדות נוספות בראשות חברי כנסת מסיעות האופוזיציה היוצאת.

בדיון על מינויו של קריב טענו חברי כנסת מהקואליציה כי יש לקיים הצבעה נפרדת על מינויו לראשות הוועדה שתעסוק בשינויים בהרכב הוועדה לבחירת שופטים בלבד, ולא לאשר את מינויו לראשות ועדה המופקדת על שני הנושאים: הוועדה לבחירת שופטים וחוק היועץ המשפטי לממשלה.

היועץ המשפטי לוועדה, גור בליי, הבהיר כי אין מניעה משפטית למנות את קריב ליו"ר הוועדה במתכונתה הנוכחית. לדבריו, בעקבות חילופי מכתבים בין קריב ליועצת המשפטית לכנסת, שבהם המליץ קריב להעביר את העיסוק בחוק היועץ המשפטי לממשלה לוועדה אחרת, הוסכם כי הוועדה בראשותו תעסוק רק בשינויים הנוגעים לוועדה לבחירת שופטים. בהתאם לכך, הבהיר בליי כי אין מניעה לבחור בקריב ליו"ר.

לדיון הגיעו משפחות שכולות מפורום דין וצדק, ודרשו להשמיע את דבריהן לפני ההצבעה על מינויו של קריב. ח"כ רועי פולקמן, שניהל את הדיון בתחילתו, ובהמשך ח"כ אפרת רייטן, שניהלה את הישיבה, הודיעו כי המשפחות יוכלו לדבר לאחר שחברי הכנסת שהחלו להציג שאלות יסיימו את דבריהם. חברי כנסת מהקואליציה היוצאת דרשו לאפשר למשפחות לדבר לפני ההצבעה, ומנעו את המשך הדיון.