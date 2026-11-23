פרקליטות המדינה הודיעה היום (שני) שהגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד עבדאללה ג'מג'ום (22), תושב בית חנינא. ג'מג'ום נאשם שתכנן לבצע פיגוע התאבדות בהר הבית, ושסייע בייצור נשק לשם ביצוע פיגוע נוסף. הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להורות על מעצרו של ג'מג'ום עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים, ג'מג'ום, סטודנט לרוקחות באוניברסיטת אל קודס שעבד כעוזר רוקח בבתי מרקחת של קופת חולים כללית בירושלים, עבר תהליך של הקצנה אידאולוגית. הוא השתתף בשיעורי ג'יהאד במסגד בבית חנינא שבהם הועברו מסרים המעודדים פיגועי התאבדות ורצח יהודים.

ג'מג'ום ניצל לכאורה ידע מקצוע שרכש במסגרת לימודיו כדי לסייע לאדם נוסף שביקש לייצר מטען חבלה לצורך ביצוע פיגוע התאבדות. בין היתר, לפי כתב האישום, סיפק לו מידע על חומרי נפץ ואף התלווה אליו לרכישת חומרים כימיים ברמאללה, במטרה לסייע לו ולהסיר חשד באשר לכוונותיו.

כמו כן, החליט ג'מג'ום לכאורה לבצע בעצמו פיגוע התאבדות במסגד אל אקצא, במטרה להרוג יהודים העולים להר הבית ולמנוע את עלייתם בעתיד. לצורך מימוש תוכניתו הוריד למחשבו ספרי הדרכה לייצור מטעני נפץ ורעל ואף התאמן באומנויות לחימה כדי להיערך לביצוע הפיגוע, להימלטות ולתקיפת מי שינסה לעצור אותו.

החקירה נוהלה על ידי השב"כ וימ"ר ירושלים. כתב האישום מייחס לג'מג'ום עבירות של קשר לפעולה בנשק למטרות טרור ואימונים או הדרכה למטרות טרור.

תגובת עורך דינו של ג'מג'ום תובא כשתתקבל.