המלחמה האחרונה עם ישראל הגדילה את הוצאות חיזבאללה, שנדרש כעת לשקם את כוחו הצבאי ולסייע למשפחות שבתיהן נהרסו. במקביל, העברת הכספים מאיראן ללבנון נעשתה קשה ויקרה יותר. מחקר של ד"ר אודי לוי, שפרסם אתמול (ראשון) מכון עמית, בוחן כיצד הארגון ממשיך לממן את פעילותו לנוכח הקשיים האלה. לפי המחקר, איראן נותרה מקור המימון המרכזי של חיזבאללה, אך הארגון נשען גם על רשת של מקורות הכנסה שפיתח לאורך השנים, בהם עסקים ופעילות פלילית מחוץ ללבנון, תרומות וכספי ציבור המועברים למוסדותיו בלבנון. מקורות אלה מסייעים לו להמשיך לשלם משכורות, לצייד את לוחמיו ולהפעיל את מוסדות הרווחה שלו.

אחת השאלות שעולות מהמחקר היא כמה מכספו של חיזבאללה זמין לו כשהוא נדרש לשלם. הארגון יכול להחזיק נכסים בחו"ל, לקבל חלק מהכנסותיה של חברת מסחר וליהנות מהבטחה לסיוע איראני, ובכל זאת להתקשות לשלם באותו חודש הן ללוחמיו והן למשפחות הממתינות לפיצויים. מבחינת ישראל, זו גם אחת המגבלות של הפגיעה הצבאית במוסדות הארגון: תקיפת סניף שבו מחולקות משכורות מקשה על התשלום, אבל הכנסות מעסקים שממשיכים לפעול מחוץ ללבנון מסייעות לחיזבאללה להתאושש.

מסחר, סמים ותרומות: חיזבאללה מגוון את הכנסותיו

לצד הסיוע מאיראן, חיזבאללה נשען על הכנסות מעסקים ומפשיעה ועל תרומות מהפזורה הלבנונית. לפי לוי, באפריקה פועלות רשתות עסקיות הקשורות לארגון בתחומי המזון, הנדל"ן והיהלומים, ובאמריקה הלטינית הוא נהנה מקשרים עם רשתות סחר בסמים. לעיתים הפעילות העסקית והתרומות כרוכות זו בזו: לפי משרד האוצר האמריקאי, שדבריו מובאים במחקר, איש העסקים הלבנוני קאסם תאג' א-דין, שמשפחתו הפעילה חברות בכמה מדינות באפריקה, תרם לחיזבאללה עשרות מיליוני דולרים.

על היקף הכסף בעסקאות הסמים אפשר ללמוד מתפיסת אונייה שהגיעה מוונצואלה לאירלנד ב-2023, ועליה 2.25 טונות קוקאין בשווי מוערך של 157 מיליון אירו. לפי דיווחים שמביא לוי, חלק מרווחי המכירה יועד לחיזבאללה. המשלוח נתפס לפני המכירה, וחלקו המיועד של הארגון לא פורסם.

הקושי להעביר כסף מטהראן לביירות הגדיל את חשיבותן של ההכנסות העצמאיות, אבל חלק מהעסקים בחו"ל משמשים גם את איראן עצמה למימון חיזבאללה. לפי המחקר, רשת מסחר שבה פעל נציג הארגון בטהראן הפיקה מאות מיליוני דולרים ממכירת סחורות איראניות. חלק מההכנסות הועבר לחיזבאללה, אך היקפו אינו ידוע.

בינתיים, משרד האוצר האמריקאי ממשיך להוביל את המאבק הכלכלי בחיזבאללה. ב-18 בנובמבר הטיל המשרד סנקציות על חלפנים וחברות חלפנות שהעבירו כספים מכוח קודס האיראני דרך כמה מדינות לידי חיזבאללה בלבנון, ועל אגודות סיוע לבנוניות המעניקות סיוע לתושבי דרום לבנון, אשר לפי המשרד מעבירות גם חלק מכספי התרומות מחו"ל לפעילות חיזבאללה.

מטרת הסנקציות היא לנתק מהמערכת הפיננסית הבינלאומית גם גורמים מחוץ לארגון, שמאפשרים לו להמשיך לקבל מימון מחו"ל כשהפיקוח על העברות ישירות מתהדק.

הממשלה הלבנונית קוראת לפירוק הזרוע הצבאית וממשיכה לקחת חלק בעקיפין בבנייתה

המחקר מציין כי הבחירה של חיזבאללה להישאר בממשלת נוואף סלאם אינה מובנת מאליה, לאור התחייבותה לאיסוף הנשק מחיזבאללה ולפתיחה בשיחות ישירות עם ישראל. למרות הביקורת החריפה על מהלכי הממשלה, חיזבאללה שומר על מקומו סביב שולחן הממשלה. לפי לוי, לאור הקושי שלו לעמוד בעלויות השיקום, יש לו אינטרס להישאר שותף להחלטות על חלוקת תקציבי המדינה. נציג חיזבאללה רכאן נצר א-דין מכהן כשר הבריאות, ונציג בעלת בריתו אמל יאסין ג'אבר, מחזיק בתיק האוצר.

ב-2025 העבירה ממשלת לבנון יותר מ-131 מיליון דולר למועצת הדרום, גוף ממשלתי שעוסק בשיקום האזור. לפי לוי, כך חיזבאללה מגייס את המדינה לשאת בעלויות השיקום ובפיצויים שהבטיח לתושבי דרום לבנון, המהווים את בסיס התמיכה שלו, ומפנה יותר מכספו לפעילותו הצבאית.

השותפות בשלטון מעניקה לחיזבאללה השפעה גם על התנאים שבהם פועלים עסקיו. ב-2020 הטיל משרד האוצר האמריקאי סנקציות על שני שרים לבנונים לשעבר. בין הנימוקים שמנה המשרד היו פטורים ממס לגופים הקשורים לחיזבאללה והטיית מכרזים ציבוריים בהיקף של מיליוני דולרים לטובת חברות בבעלות הארגון.

המשכורות ללוחמים נמשכו, חלק מהפיצויים למשפחות נעצרו

במוסדות חיזבאללה מתקיים לעיתים ערבוב בין הפעילות האזרחית לצבאית. "מוסד השהיד", למשל, מסייע למשפחות של הרוגי הזרוע הצבאית. בבעלותו גם רשת תחנות הדלק אל-אמאנה, שלפי צה"ל הניבה לארגון הכנסות של מיליוני דולרים ושחלק מתחנותיה הותקפו במלחמה. אגודת האשראי אל-קרד אל-חסן משמשת לתשלום שכר הפעילים, אבל בעבור משפחות שיעיות היא גם כתובת להלוואות ללא ריבית ולהפקדת חסכונות. חשיבותה בחיי היום-יום גברה אחרי המשבר הבנקאי של 2019, כשאזרחים לבנונים איבדו אמון בבנקים המסחריים.

האמון של הציבור בחיזבאללה נשען בין היתר על היכולת של המוסדות האלה לעזור למשפחה כשאחד ממפרנסיה נהרג או כשביתה נהרס. אלא שכאשר הארגון נדרש להכריע אילו תשלומים ייפגעו, הוא נתן עדיפות ללוחמים. לפי דיווח ב'ערב ניוז' מאוגוסט, חיזבאללה עצר או צמצם חלק מתשלומי הפיצויים למשפחות, בעוד לוחמיו המשיכו לקבל 500–700 דולר בחודש, שכר גבוה משמעותית מזה של לוחמי צבא דרום לבנון.

באוקטובר הבטיח חיזבאללה מענקים של 12–14 אלף דולר לעקורים ולמשפחות שבתיהן נהרסו או ניזוקו קשות. היקף התשלומים שבוצעו בפועל אינו ידוע. כאן, לפי לוי, טמונה החשיבות הצבאית של ההוצאה האזרחית בביירות: ככל שהמדינה מממנת חלק גדול יותר מהטיפול בפצועים ומשיקום היישובים, פוחת הלחץ על חיזבאללה לממן אותם מכיסו. כך הוא יכול לשמור יותר מהכנסותיו לשכר לוחמים, לגיוס ולרכש, גם כשהכסף מאיראן קשה יותר להשגה. המחקר אינו אומד את הסכום שהתפנה לכך בפועל.