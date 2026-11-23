הוועדה המסדרת בראשות ח"כ רועי פולקמן (ישר) אישרה היום (שני) להקים 5 ועדות מיוחדות, בהן 4 ועדות שמוקמות לראשונה. 11 חברי כנסת תמכו בהצעות ו-9 התנגדו.

משפחות שכולות מחו בזמן מינוי קריב

הוועדה העוסקת בביטול הרפורמה המשפטית התכנסה ואישרה את מועמדותו של ח"כ גלעד קריב (הדמוקרטים) לראשותה. במהלך הדיון התחוללה מהומה כשמשפחות שכולות ביקשו לדבר לפני ההצבעה על בחירת היו"ר. ח"כ אפרת רייטן (הדמוקרטים) אפשרה לבסוף למשפחות לדבר בפני הוועדה, לאחר שמנהל הוועדה, איל קופמן הבהיר כי בדיון לבחירת יו"ר לא נהוג לתת רשות דיבור למשתתפים אחרים מלבד חברי הכנסת.

משפחות שכולות, רובן מפורום 'דין וצדק' המתנגד לוועדת חקירה ממלכתית, הגיעו לדיוני הוועדות ודיברו נגד הקמת ממשלה בתמיכת המפלגות הערביות. נאוה לישה, שבנה דביר לישה נפל ב-7 באוקטובר, פנתה בוועדה המסדרת לחברי גוש השינוי: "אתם צריכים לבחור אם אתם מקימים ממשלה עם מפלגות ערביות שרוצים מדינה לא יהודית. אם תצטרפו אליהם ההיסטוריה לא תסלח לכם". מרב חג'ג', אמא של סרן שיר חג'ג' ז"ל שנרצחה בפיגוע בארמון הנציב לפני כעשור: "יש 19 מחבלים בכנסת ישראל, הייתה גניבת בחירות. היינו עושים ועדת חקירה ממלכתית שממנה יצחק עמית? למה מי הוא בכלל?! יכולנו לעשות ועדה דורסנית ואני מצטערת שלא עשינו את זה".

הוועדה לדיון בחוק היועמ"שית

הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה קמה ביוזמת ח"כ רייטן, שתעמוד בראשה. הוועדה נועדה לקדם את ביטול החוק שהעבירה הקואליציה הקודמת להחלשת תפקיד היועמ"ש. הקמתה מוציאה את סמכות הדיון בנושא מהוועדה לביטול החוקים המשפטים שבראשה עומד קריב, בשל חשש ניגוד עניינים שלו בנושא, כך שהוועדה בראשות קריב תתמקד בעניין הוועדה לבחירת שופטים.

הוועדה בראשות רייטן תמנה 15 חברים. היא נועדה לפי דברי ההסבר "להבטיח את מעמד, עצמאות ואי תלות של מוסד היועץ המשפטי לממשלה ולבסס את עקרון הממלכתיות של מערך הייעוץ המשפטי למשרדי הממשלה".

עו"ד ד"ר גור בליי, יועמ"ש הוועדה שבראשה עומד קריב, אמר כי בעקבות מיקוד הוועדה בנושא בחירת השופטים, אין מניעה למינוי קריב.

הוועדה למיגור הפשיעה והאלימות בחברה הערבית

הוועדה, שבראשה יעמוד יו"ר מפלגת רע"ם מנסור עבאס, תמנה 13 חברים. היא תעסוק, בין היתר, בפיקוח על המאבק בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית, לרבות פשיעה מאורגנת, סחיטת דמי חסות ונשק בלתי חוקי. היא תטפל גם ביישום תכניות ממשלתיות להגברת הביטחון האישי ובחיזוק פעולות המשטרה וגורמי אכיפת החוק ביישובים הערבים.

הוועדה המיוחדת לשוויון חברתי-כלכלי

הוועדה, שבראשה יעמוד יו"ר הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין, תמנה 13 חברים. בין היתר, תפקח הוועדה על תוכנית רב שנתית לקידום היישובים הערביים, קידום תוכניות לנוער בסיכון ותכנון ובנייה ביישובים הערבים, לרבות פיתוח אזורי תעשייה ושכונות מגורים.

ג'בארין מסר כי "העמידה בראש הוועדה היא הישג חשוב לציבור שלנו, אבל בראש ובראשונה היא כלי עבודה לקידום שינוי ממשי ולהשפעה על חיי האזרחים. אנחנו בקשר רציף עם ראשי הרשויות ונפעל להתחיל בעבודה בהקדם".

הוועדה לפיקוח על יישום חוק הנוח'בות

ועדה זו, שתמנה 13 חברים, תוקדש לפיקוח על יישום חוק העמדה לדין בשל אירועי 7 באוקטובר. בראשה תעמוד ח"כ יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו), שהייתה יוזמת החוק עצמו לצד ח"כ שמחה רוטמן (הציונות הדתית).

הוועדה תהיה אחראית, בין היתר, על הקמת בית משפט צבאי ייעודי והיערכותו לניהול התהליכים; להבטחת זכויות נפגעי העברה ובני משפחותיהם; ולפומביות ההליכים המשפטיים, תיעודם והנגשתם לציבור.

ח"כ תיבון בראשות ועדת הנגב והגליל

כמו כן, הוחלט על תחילת פעולתה לכנסת זו של הוועדה המיוחדת לחיזוק הנגב והגליל, ושבראשה יעמוד ח"כ נועם תיבון (ביחד). הוועדה תמנה 13 חברים כנסת. בין סמכויותיה: שיקום ישובים ותשתיות שנפגעו במלחמה והשבת התושבים לבתיהם, וכן פיקוח על פעולות מנהלות השיקום והקצאות תקציבי השיקום.

לפי ההצעה שאישרו חברי הוועדה המסדרת, ועדות אלה יכהנו עד כינון ממשלה, או עד הקמת ועדות קבועות, או עד ל-23 במאי 2027, תאריך שבו עשויה לקום הכנסת ה-27 אם הכנסת הנוכחית תתפזר ללא הקמת ממשלה.