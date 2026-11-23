ועדת הכספים הזמנית אישרה היום (שני) את מינויו של גל שם טוב לתפקיד מנכ"ל הכנסת. תפקיד זה קיים החל מ-2006, ועוסק בין היתר בפיקוח וניהול על עובדי המשכן ובתפעול הלוגיסטי של משכן הכנסת. יועמ"ש הכנסת עו"ד שגית אפיק הסבירה כי ועדת הכספים היא גם ועדת השירות של הכנסת, לכן המינוי נעשה על ידי ועדת הכספים על פי המלצת יו"ר הכנסת.

יו"ר הכנסת מתן כהנא: "גל שם טוב היה מנכ"ל בפועל של משרד הדתות, הבאתי אותו כמשנה למנכ"ל. הוא היה ממונה על המקומות הקדושים ועל מקומות קבורה, עבד על תוכניות של מאה שנה קדימה. הוא הפך למנכ"ל בפועל כשהמנכ"ל בחר לעזוב. עם פרוץ מלחמת 7 באוקטובר הוזעק לנהל את כל הקבורה האזרחית של 7 באוקטובר, הוא ניהל את זה בצורה טובה ורגישה, כשהוא עושה מאות ימי מילואים כסגן אלוף בחיל האוויר. מאז כיהן כסמנכ"ל שירותי הקבורה בישראל. מהיכרותי האישית מדובר באדם מאוד נמרץ שיודע לסחוף אנשים אחריו"

כהנא הודה גם למנכ"ל הכנסת היוצא, משה (צ'יקו) אדרי. ח"כים ממפלגות שונות הודו לו: בין היתר ח"כ אימאן ח'טיב-יאסין מרע"ם אמרה "תודה למשה על מה שעשה, כשהייתי חולה קיבלתי יחס מאוד מרומם נפש"; וח"כ ינון אזולאי מש"ס אמר כי "הוא הורגש בכל פינה במקום הזה, קיבלנו שירות טוב וגם עובדי הכנסת".

הודיה קין, יו"ר ועד העובדים של הכנסת: "אני רוצה לברך את יו"ר הכנסת ומנכ"ל הכנסת בשם כל עובדי הכנסת על כניסתכם לתפקיד. אני עומדת בראש נבחרת שנותנת את כל הלב והנשמה, זה גם מפתח משמעותי להצלחה. זה בית של שיח, לפחות בגזרה של הוועד מול ההנהלה יש מסורת של שיח מכבד, מטבע הדברים יש גם מחלוקות, אבל בסופו של דבר היו פה 4 שנים של תנופת עבודה מטורפת, אז זה הזמן להגיד לצ'יקו תודה, ולאחל לך שתמשיך בתנופה הזו".

אזולאי הוסיף כי "יש פה עובדי כנסת מדהימים, אלה אנשים שמחזיקים את הכנסת בימים לא ימים ולילות לא לילות, ויש פה ועד עובדים מדהים". ח"כ נעמה לזימי (הדמוקרטים): "היו פה שנים מורכבות, גם בשל הלומי הקרב ומשפחות החטופים, וצריך לומר תודה לעובדי הכנסת על הרגישות".