לקראת חג החנוכה, הסופר החברתי מבית ההסתדרות יוצא במבצעי חג מיוחדים על מגוון רחב של מוצרים, במטרה להקל על ההוצאות המשפחתיות ולהילחם ביוקר המחיה. המבצעים כוללים מוצרים ממגוון קטגוריות, בהן מזון, אפייה, כלי בית, מוצרי ניקיון ומוצרי חג, ומצטרפים לפעילות השוטפת של הסופר החברתי להנגשת מוצרים חיוניים במחירים מוזלים ומסובסדים. את מבצעי חנוכה ניתן לממש באתר הסופר המקוון או באמצעות אפליקציית הסופר החברתי, בין התאריכים 22 בנובמבר עד 12 בדצמבר.

בין המבצעים הבולטים ניתן למנות חומרי גלם למתכוני החג כגון ליטר שמן קנולה של הסופר החברתי ב-1.9 שקלים במקום 2.5 שקלים (מחיר ממוצע בשוק); קילו קמח שטיבל 13 תופח מאליו ב-3.9 שקלים במקום 6.9 שקלים; קילו קמח חיטה לבן שטיבל ב-2.9 ש"ח במקום 6.9 שקלים; אבקת סוכר מימונס (אריזת פטנט ללא גלוטן) ב-9.9 שקלים במקום 13.9 שקלים; ו-250 מ"ל סירופ מייפל אמיתי 100% טהור ואורגני ב-15.9 שקלים במקום 23.9 שקלים.

לקראת החג מוצעים בין היתר 44 נרות חנוכה איכותיים צבעוניים במחיר 1.9 שקלים במקום 3.9 שקלים; סביבון 'חלל' מאיר ושר בעברית ב-7.9 שקלים במקום 9.9 שקלים; ו-20 צלחות בריל נצנץ פס כסף ב-14.9 שקלים במקום 19.9 שקלים.

הסופר החברתי מבית ההסתדרות הוא סופר מקוון שמציע מאות מוצרים במחירים מוזלים במיוחד ונמוכים משמעותית מהממוצע בשוק. המוצרים ממגוון תחומים: בישול ואפייה, מוצרי מזון יבשים ושימורים, ירקות ופירות, מוצרי ניקיון ופארם ואביזרים לבית, עם משלוח לכל רחבי הארץ תוך 7-5 ימי עסקים.

ההסתדרות, שמייצגת יותר מ-800 אלף עובדות ועובדים במשק, מאפשרת לחבריה לרכוש בסופר החברתי, ולהוזיל את סל הקנייה בעשרות אחוזים ביחס לרשתות השיווק המובילות. הסופר זמין לחברות ולחברי ההסתדרות, כפוף להזדהות, באתר הסופר החברתי וביישומון לטלפונים חכמים. התשלום בסופר החברתי מתאפשר במגוון כרטיסי אשראי.

"להכניס הביתה את אור החג והשמחה"

עידן נסימי, מנכ"ל הסופר החברתי מבית ההסתדרות: "חג החנוכה הוא הזדמנות עבורנו להרחיב את מגוון ההטבות והמבצעים שאנחנו מציעים לחברי ולחברות ההסתדרות, ולהקל על ההוצאות המשפחתיות בתקופה שבה יוקר המחיה מורגש בכל קנייה.

"לצד מבצעי החג, אנחנו ממשיכים לפעול באופן שוטף במאבק ביוקר המחיה, בין היתר באמצעות קטגוריה ייעודית של מוצרי בסיס חיוניים במחירים זולים ומסובסדים. המטרה שלנו היא לאפשר לציבור לרכוש את המוצרים הנחוצים לו במחירים נגישים והוגנים, ליהנות מסל קניות איכותי ומשתלם ולהכניס הביתה את אור החג והשמחה, בלי להכביד על תקציב משק הבית. אנחנו מאמינים שמחירים הוגנים והטבות בעלות ערך אמיתי הם חלק בלתי נפרד מהמחויבות שלנו לציבור החברים".