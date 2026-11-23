מעסיקים פרטיים רבים נוהגים לשלם לעובד משק הבית סכום כסף חד-פעמי בסוף השנה ולהחתים אותו על מסמך המאשר כי אין לו תביעות נוספות, מתוך הנחה שהדבר פוטר אותם מתשלום זכויות סוציאליות כמו פנסיה, חופשה והבראה. פסק דין שניתן בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בשבוע שעבר מבהיר כי ההנחה הזו שגויה: במקרה שבו בני זוג שילמו לעובדת הניקיון שלהם 10,000 שקלים בתום שנת העבודה הראשונה והחתימו אותה על "כתב ויתור" מפורט באנגלית, קבע בית הדין כי למסמך אין תוקף שמבטל את זכויותיה, וכי הסכום ייחשב רק כמקדמה "על חשבון" התשלומים המגיעים לה על פי חוק.

המקרה עסק באזרחית הפיליפינים, מהגרת עבודה ללא אשרה בתוקף, שעבדה במשק בית וניקיון אצל בני זוג במשך כשנתיים, ממאי 2022 ועד מאי 2024. עם סיום עבודתה תבעה העובדת תשלומים עבור פיצויי פיטורים, הודעה מוקדמת, פנסיה, דמי הבראה, פדיון חופשה ודמי חגים. בני הזוג טענו כי שילמו לה סכומים שונים לאורך הדרך – כולל 10,000 שקלים בסוף השנה הראשונה תמורת חתימה על מסמך שבו היא מוותרת על תביעות נוספות בגין תקופה זו – וביקשו לקזז סכומים שנתנו לה כמקדמות על חשבון השכר.

המסמך חסר תוקף שמבטל זכויות

השופטת מירב קליינמן קבעה כי למסמך הזה אין תוקף שמבטל את הזכויות, אלא יש להתייחס לסכום כמקדמה "על חשבון" מה שמגיע לה. ההסבר לכך הוא שעובד אינו יכול לוותר סתם כך על זכויות בסיסיות שהחוק מעניק לו, כמו פנסיה, חופשה והבראה. כדי שמסמך סיום חשבון ייחשב לתקף, הוא חייב לכלול פירוט מדויק של הסכום ששולם עבור כל רכיב בנפרד, ולא להסתפק בסכום כולל.

בית הדין הבהיר כי גם מעסיקים במשק הבית נדרשים למסור לעובד הודעה כתובה על תנאי העסקתו בתחילת העבודה. כאשר מעסיק לא מוסר מסמך כזה – חובת ההוכחה במקרה של ויכוח עתידי על תנאי העבודה עוברת אליו. בנוסף, הובהר כי גם אם לעובד זר אין אשרת עבודה בתוקף והוא אינו משלם מסים בישראל, הוא עדיין זכאי לכל הזכויות הסוציאליות הרגילות: כאשר מסכמים על תשלום במזומן ללא ניכויים, הסכום המשולם נחשב לשכר נטו, ועל בסיסו מחשבים את שאר הזכויות.

בית הדין ציין גם כי החוק אומנם פותר מעסיקים של עובדים במשק הבית מניהול רישום של שעות העבודה ומהנפקת תלושי שכר (בניגוד למעסיקים אחרים החייבים בהם) – לצד זאת, פסק הדין מראה עד כמה חשוב לנהל רישום מסודר בזמן אמת. אף שלא הייתה חייבת בכך על פי חוק, המעסיקה ניהלה טבלת אקסל שוטפת שבה רשמה את שעות העבודה, התשלומים במזומן ומקדמות השכר שביקשה העובדת מעת לעת, ובנוסף שמרה התכתבויות וואטסאפ שתמכו ברישומים. בית הדין קיבל את הטבלה כראיה אמינה להיקף העבודה בפועל, גם ללא חתימה של העובדת עליה. על בסיס הטבלה והודעות הוואטסאפ – שבהן העובדת ביקשה מקדמות כספיות שינוכו בהדרגה משכרה השבועי – אישר בית הדין לקזז 12,747 שקלים מהסכומים שנפסקו לטובתה, בגין יתרת מקדמות שלא הוחזרה.

מי יזם את סיום העבודה

סוגיה מרכזית נוספת עסקה בשאלה מי יזם את סיום העבודה. הקשר הסתיים לאחר שהעובדת שלחה הודעת וואטסאפ ובה דרשה להעלות את שכרה מ-52.5 שקלים ל-70 שקלים לשעה, וכתבה שאם דרישתה לא תתקבל – היא תתפטר. המעסיקה השיבה שאינם מוכנים לשלם סכום כזה, הציעה לה לחפש עבודה אחרת ובהמשך הודיעה שאין טעם שתגיע למחרת.

בעוד שהעובדת טענה שפוטרה והמעסיקים טענו שהתפטרה, קבע בית הדין כי חילופי הדברים מבטאים סיום העסקה בהסכמה. התוצאה היא שהעובדת אינה זכאית לפיצויי פיטורים מלאים ולתשלום על הודעה מוקדמת, אך גם המעסיקים אינם רשאים לקזז לה כספים על כך שעזבה ללא הודעה מוקדמת. עם זאת, זכאותה להפקדות החודשיות השוטפות לפנסיה ולפיצויים לא נפגעה.

בסיכומו של דבר, מתוך תביעה של עשרות אלפי שקלים, נקבע כי העובדת זכאית לזכויות בסך 38,715 שקלים. לאחר קיזוז הסכומים שכבר שולמו לה על חשבון הזכויות ויתרת מקדמות השכר, חויבו המעסיקים לשלם לה יתרה של 5,968 שקלים, בתוספת 1,500 שקלים הוצאות משפט. העובדת יוצגה על ידי עו"ד האשם מסארווה והמשפחה המעסיקה על ידי עו"ד שקמה אהרון-דוד.