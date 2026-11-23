אנחנו מגיעות כדי להגן על נשים וילדים מפני אלימות, אבל לא פעם הופכות בעצמנו למטרה. אנחנו נדרשות לזהות סכנה, להעריך מסוכנות ולקבל החלטות מקצועיות שעשויות להשפיע על חייהם של אחרים, בזמן שאנחנו חשופות לאיומים, להשפלות ולעיתים גם לאלימות מצד האנשים שבהם אנחנו מטפלות. זו המציאות שבה פועלות כיום העובדות הסוציאליות לסדרי דין בישראל, והיא צריכה להדאיג את כולנו.

עבודתנו מתבצעת באחת הזירות הרגישות והמורכבות ביותר במערכת הרווחה והמשפט. אנחנו כותבות תסקירים בהליכי פרידה וגירושין, מעריכות מסוכנות במסגרת בקשות לצווי הגנה ומסייעות לבתי המשפט לענייני משפחה לקבל החלטות הנוגעות לביטחונם של נשים וילדים. לא מדובר בעבודה תיאורטית או בהערכות שנעשות בתנאי מעבדה. אנחנו נכנסות למציאות משפחתית טעונה, נדרשות לזהות דפוסים של שליטה ואלימות, להבחין בין קונפליקט משפחתי לבין סכנה ממשית ולגבש המלצות מקצועיות שעשויות להיות להן השלכות על חיי אדם.

האחריות הזו כבדה ממילא, אבל תנאי העבודה הופכים אותה למורכבת עוד יותר. כאשר מתקבלת דרישה לתסקיר דחוף במסגרת צו הגנה, עומד לרשותנו לעיתים פחות משבוע כדי להכין הערכה מקצועית בעלת משקל מכריע בהחלטה השיפוטית. בשנתיים האחרונות אנחנו חוות עלייה חדה בביקוש לתסקירי מסוכנות. קולגה סיפרה לי כי בתוך עשרה ימים בלבד קיבלה שבעה צווים לכתיבת תסקירי מסוכנות. שבעה מקרים דחופים, שכל אחד מהם מחייב בדיקה מעמיקה, איסוף מידע, שיקול דעת מקצועי ואחריות עצומה.

"ממד מגדרי שאסור להתעלם ממנו"

המשימות הדחופות הללו אינן מתווספות למערכת שיש בה זמן פנוי ומשאבים בלתי מוגבלים. הן באות על חשבון תיקים אחרים, מאריכות את זמני ההמתנה ומגדילות עוד יותר את העומס על העובדות. נתוני מרכז המחקר והמידע של הכנסת לשנת 2024 מצביעים על אלפי תסקירים הממתינים לטיפול, ואינם משקפים בהכרח את מלוא היקף העבודה הדחופה סביב צווי ההגנה. מאחורי המספרים האלה נמצאות משפחות שממתינות להכרעה, ונשים וילדים הזקוקים למענה מקצועי בזמן.

לצד האחריות המקצועית והלחץ המתמיד, אנחנו נאלצות להתמודד גם עם אלימות שמופנית ישירות כלפינו. צעקות, איומים, ביוש ברשתות החברתיות, אלימות פיזית ואיומים על חיינו ועל חיי בני משפחותינו מצד צדדים המעורבים בהליכים. מי שאמורות לזהות אלימות ולהגן מפניה נאלצות להתמודד איתה בעצמן, לעיתים דווקא במסגרת העבודה שנועדה לספק הגנה לאחרים.

המציאות הזו קשה במיוחד משום שלא תמיד ניתן להתרחק ממי שאיימו עלינו. אנחנו נדרשות להמשיך לטפל ולכתוב תסקירים בעניינם של אותם אנשים שהפנו כלפינו איומים ואלימות. המשמעות היא להגיע למפגש מקצועי בידיעה שהאדם שמולנו כבר איים על שלומנו, ובכל זאת להמשיך להפעיל שיקול דעת, לשמור על אובייקטיביות ולבצע את העבודה באחריות. אי אפשר לצפות מעובדת להתמודד עם מציאות כזו לאורך זמן בלי מעטפת הגנה ממשית וגיבוי ברור.

יש למציאות הזו גם ממד מגדרי שאסור להתעלם ממנו. מדובר במקצוע שרוב העוסקות בו הן נשים, הנדרשות להפעיל סמכות מקצועית בסביבה רוויית מתחים ולעיתים גם אלימות. האם איומים, השפלות וביזוי של בעלי תפקיד גברים היו הופכים לחלק משגרת העבודה המקובלת? העובדה שמדובר בעובדות במקצוע נשי אינה יכולה להפוך את הפגיעה בהן לשקופה או את הביטחון האישי שלהן לעניין משני. מוגנות במקום העבודה היא זכות בסיסית, בוודאי כשמדובר בנשות מקצוע שהמדינה מפקידה בידיהן אחריות כה כבדה.

משבר כוח אדם הולך ומעמיק

לא מפתיע, אם כך, שהתחום מתמודד עם משבר כוח אדם הולך ומעמיק. האחריות העצומה, תנאי העבודה התובעניים, האקלים הקונפליקטואלי והאלים, המחסור בגיבוי ובמנגנוני הגנה והתגמול שאינו הולם את גודל התפקיד מובילים לשחיקה ולעזיבה. משרות רבות נותרות לא מאוישות, וקשה לגייס עובדות חדשות שיסכימו להיכנס לתפקיד המורכב הזה. מי שנשארות נאלצות לשאת בעומס גדול עוד יותר, והמעגל ממשיך להתרחב.

כאשר עובדות מנוסות עוזבות, כאשר משרות נותרות לא מאוישות ותסקירים מתעכבים, נפגעת היכולת של המערכת לספק מענה מקצועי לנשים ולילדים שנמצאים במצבי סיכון. המחיר אינו נשאר בין כותלי שירותי הרווחה. הוא עלול להגיע אל המשפחות שממתינות להערכה מקצועית, אל הנשים שמבקשות הגנה ואל הילדים שזקוקים לכך שמישהו יזהה את הסכנה הנשקפת להם.

המצב הזה מחייב שינוי מערכתי מיידי. נדרשת הסדרה של תקני עומס המותאמים למורכבות התפקיד, מעטפת מוגנות אפקטיבית שתיתן מענה מהיר לאיומים ולאלימות, הדרכה מקצועית ותגמול כספי הולם. לא ניתן להמשיך להטיל על העובדות אחריות כה גדולה, בלי לספק להן את המשאבים ואת התנאים הבסיסיים הדרושים למילוי תפקידן.

אנחנו לא מבקשות הקלות באחריות המוטלת עלינו. אנחנו מבקשות להיות מסוגלות למלא אותה בבטחה, במקצועיות ובתנאים שמאפשרים להעניק לכל משפחה את המענה שהיא זקוקה לו.

המדינה אינה יכולה להפקיד בידינו את האחריות להגן על חייהם של נשים וילדים, ובה בעת להפקיר את הביטחון שלנו. כדי שנוכל להמשיך להגן על מי שנמצאות בסכנה, הגיע הזמן שהמדינה תדאג גם למי שעומדות בחזית ההגנה עליהן.

אורלי מילר אבוזגלו היא עובדת סוציאלית לסדרי דין במועצה האזורית עמק הירדן ויו"ר תא סדרי דין באיגוד העובדות והעובדים הסוציאליים.