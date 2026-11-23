ראש הממשלה היוצא, בנימין נתניהו, מתח היום (שני) ביקורת בישיבת סיעת הליכוד על היחס למשפחות השכולות בדיוני הכנסת בימים האחרונים. "אני בטוח שגם אתם, כמוני, הזדעזעתם לראות את היחס המבזה בכנסת למשפחות השכולות", אמר. "נהגו בהן באופן כל כך משפיל. אנשים שהקריבו את הכול. התנהגות מכוערת כזאת, בהיקף כזה ובאכזריות כזאת, מעולם לא ראינו כאן בכנסת ישראל".

נתניהו טען כי בתקופת כהונתו נהגו אחרת במשפחות השכולות, במשפחות החטופים ובנציגי ארגונים שונים, ואפשרו להם לדבר באריכות בפתח ישיבות ועדות הכנסת. לדבריו, כיום היחס אליהם שונה.

הוא התייחס גם להוצאת לוחמים מדיונים בכנסת ותקף את ח"כ אחמד טיבי: "היום לוחמים שנלחמו על הבית נזרקים החוצה על ידי אחמד טיבי, שהתרברב שהוא בעל הבית. זה פשוט לתת לחתול לשמור על השמנת".

נתניהו קשר בין האירועים בכנסת לבין הצורך בהקמת ממשלת אחדות לאומית. לדבריו, המחזות שנראו בכנסת בימים האחרונים ממחישים את המשמעות של הקמת ממשלה התלויה במפלגות הערביות. הוא טען כי ממשלת אחדות לאומית תוכל להתמודד עם האיומים הביטחוניים, בניגוד לממשלה צרה התלויה במפלגות אלה. נתניהו התייחס לאתגרים הביטחוניים בצפון ובדרום והעלה את השאלה כיצד ממשלה כזו תוכל לקבל החלטות על תקיפה באיראן.

מועצת אוקטובר: "אנחנו כאן כדי להזכיר איך נראתה באמת ההתנהגות האחרת"

בתגובה לדבריו של נתניהו, שלפיהם "אנחנו התנהגנו אחרת למשפחות שכולות", מסרה מועצת אוקטובר: "אנחנו כאן כדי להזכיר לאזרחי ישראל איך נראתה באמת ההתנהגות האחרת של נתניהו, מפלגת הליכוד והממשלה בראשותו למשפחות השכולות".

במועצה טענו כי בתקופת ממשלת נתניהו הופעלה "אלימות פיזית מצד משמר הכנסת, בשליחות יו"ר הכנסת אוחנה ונתניהו שישב באולם, כלפי משפחות שכולות שחלקן גם נפצעו ונזקקו לטיפול רפואי".

עוד טענו במועצה כי משפחות שכולות הושתקו בוועדות הכנסת באמצעות "כיבוי מיקרופונים, הפסקת דיונים וסגירת דלתות של אולמות בכנסת כדי לא לשמוע את קולן של המשפחות השכולות".

במועצה האשימו גם פעילים ממפלגתו של נתניהו בשיסוי מכוון של משפחות שכולות זו בזו, ובהפעלת "מכונת הרעל בגידופים וקללות כלפי משפחות שכולות, איומים ברצח כלפי משפחות שכולות וביזוי הנרצחים".

עוד טענו כי נתניהו נמנע במשך למעלה משלוש שנים ממפגש עם משפחות שכולות, "רק כי הן מבקשות לדעת את האמת ולמנוע את הטבח הבא".

"נתניהו, האם זו ההתנהגות האחרת שאליה כיוונת בדבריך?", שאלו במועצה.

בהמשך הודעתם התייחסו להצבעה הצפויה ביום רביעי הקרוב בכנסת, בקריאה טרומית, על הקמת ועדת חקירה ממלכתית. "התיקון מתחיל ואנחנו כאן כדי לוודא בכל מחיר שאף אחד לא יעצור אותו. למען יקירינו, למען עתיד מדינת ישראל", מסרו.

נתניהו: "רוב מוחץ של אזרחי המדינה כמהים לממשלת אחדות"

בפתח ישיבת הסיעה קרא נתניהו להקמת ממשלת אחדות לאומית. "רוב מוחץ של אזרחי המדינה כמהים לממשלת אחדות. הם מבינים אמת פשוטה: היכולת שלנו להבטיח את קיום המדינה מול האיומים הגדולים סביבנו תלויה באחדותנו", אמר.

נתניהו התייחס לאיומים הביטחוניים על ישראל וטען כי "מי שמזלזל או מגמד את האיומים האלה, החמורים והקשים סביבנו, עושה זאת מסיבות פוליטיות. זה אמיתי, זה רציני, וכל מי שבקיא בחומר יודע עד כמה זה רציני".

לדבריו, הרצון להקים ממשלת אחדות נובע גם מהשאיפה להגיע להסכמות שיביאו לסיום המחלוקות בחברה הישראלית. "עוד במהלך מערכת הבחירות אמרתי שהמשימה שלנו היא להקים ממשלה לאומית רחבה, וחזרתי על כך גם מיד לאחר פרסום תוצאות הבחירות", אמר.

נתניהו הדגיש כי הקמת ממשלת אחדות מחייבת פשרות מצד כל השותפים. "כדי להגיע לממשלת אחדות לאומית, כל צד נדרש לגמישות שמאפשרת להגיע להסכמות", אמר.

לדבריו, יש להגיע להסכמות בנושאים שונים, ובהם סוגיית הגיוס. "עלינו להגיע להסכמה יחד עם אחינו החרדים. הם צריכים להיות חלק מממשלת אחדות. כשאני אומר גמישות, אני לא מתכוון שמקבלים את העמדות של הצד שלנו במלואן, וגם לא את העמדות של הצד השני".

"ממשלה ציונית לא יכולה להיות נשלטת על ידי אחמד טיבי ועופר כסיף"

נתניהו הבהיר כי הוא מתנגד להקמת ממשלה הנשענת על מפלגות שלדבריו תומכות בטרור. "אנחנו לא יכולים להסכים לממשלה ששותפים בה ושולטים בה תומכי טרור. ממשלה שתלויה בתומכי טרור לא יכולה להילחם בטרור", אמר.

לדבריו, "ממשלה שהשותפים שלה מקדישים את תוצאות הבחירות שלהם בקלפי למחבלי הנוח'בה של חמאס, ממשלה כזו לא יכולה להילחם בחמאס. ממשלה שרוצה להילחם על עתיד המדינה היהודית לא יכולה להיות תלויה באלה שרוצים לחסל את המדינה היהודית".

נתניהו הוסיף כי "זה לא עניין של דת, גזע או לאום. זה עניין של תפיסה אידיאולוגית. ממשלה ציונית לא יכולה להיות נשלטת על ידי אחמד טיבי, ולא על ידי עופר כסיף ולא על ידי חבריהם".

נתניהו מתח ביקורת גם על הניסיון, לדבריו, להציג את התנגדותו להקמת ממשלה הנשענת על מפלגות אלה באופן שמסתיר את עמדתו. הוא טען כי רוב הציבור מבין את ההבחנה שהוא מבקש לעשות בין ממשלת אחדות לאומית לבין ממשלה התלויה במפלגות שלדבריו תומכות בטרור.

בסיום דבריו בירך נתניהו את חברי סיעת הליכוד, ותיקים וחדשים כאחד. "אני שמח לראות כאן את הנבחרת המצוינת והייחודית של הליכוד, המפלגה הגדולה ביותר בישראל. אנחנו קיבלנו למעלה מרבע מיליון קולות יותר מהמפלגה הבאה אחרינו", אמר. "אין נבחרת טובה מכם לתרום למדינת ישראל ולתרום לאחדות ישראל".