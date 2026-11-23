בנק ישראל החליט היום (שני) להותיר את הריבית על כנה – 3.25%, למרות האינפלציה הנמוכה כעת – 1.1%.

בהודעתו הסביר הבנק כי האי ודאות הגלובלית והמקומית נותרו גבוהות. בשבועות האחרונים הדיווחים על תקיפה אפשרית באיראן מתרבים, מה שמחריף את האי יציבות בנוגע למצב המשק הישראלי. עוד נאמר כי מאז החלטת הריבית האחרונה לפני כחודש וחצי, השקל פוחת ב-7.6% מול הדולר וב-5.1% מול היורו.

האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים עומדת על 1.1% בלבד, ונושקת לגבול היעד התחתון של בנק ישראל – 1%. לפי הערכת בנק ישראל בשנה הקרובה האינפלציה תעלה קרוב ל-2% השנה, תלוי בשינויים גיאופוליטים ובהשפעתם על מחירי האנרגיה.

בשבועות האחרונים נרשמו ירידות משמעותיות בבורסות בחו"ל ובפרט בארצות הברית, שככל הנראה הובילו לפיחות המהיר של השקל. שער השקל-דולר עומד על 3.36 שקלים לדולר – הרמה הגבוהה ביותר בשנה האחרונה.

במהלך השנה האחרונה הגופים המוסדיים הישראלים, שחלק משמעותי מהונם מושקע בבורסת ארה"ב, מכרו דולרים כדי למנוע את השפעת שינוי שער החליפין ובכך הובילו להתחזקות השקל. כעת מומחים מעריכים כי קורה תהליך הפוך: הורדת ריבית עשויה הייתה להוריד את הביקוש לשקלים ובכך להביא לפיחות נוסף בשקל. אך גם אם היה חל פיחות נוסף, הדולר לא היה מגיע לרמה של השנים האחרונות – 3.6-3.8 שקלים לדולר.

מהבנק נמסר כי גירעון הממשלה נמוך משמעותית מטווח היעד עקב ירידה בהוצאות האזרחיות של הממשלה, לצד הכנסות גבוהות מהמתוכנן. בנק ישראל עדכן למעלה בחודש שעבר את תחזית הצמיחה של ישראל ל-5.6% השנה, אך בניכוי היצור בחו"ל שרובו ככולו של אנבידיה, מדובר על צמיחה של 3.4% בלבד.

התאחדות התעשיינים: "הותרת הריבית ללא שינוי היא החלטה שגויה שפוגעת בתעשייה ובצמיחת המשק. הפער בין הריבית לאינפלציה עומד על 2.15 נקודות אחוז. המשך ההיצמדות לריבית גבוהה אינו משקף את צורכי המשק וגובה מחיר כלכלי כבד. זהירות מוניטרית היא חשובה, אך אסור שתהפוך לקיפאון הפוגע בהשקעות ובצמיחה.

"התעשייה מתמודדת עם מחסור בעובדים ועם עלויות מימון המכבידות על היכולת להשקיע במכונות, בטכנולוגיה ובקווי ייצור חדשים. דווקא בתקופה שבה המשק זקוק להגדלת הפריון וכושר הייצור, בנק ישראל בוחר להמשיך ולייקר את ההשקעות הנדרשות לכך".

נשיא ההתאחדות אברהם (נובו) נובוגרוצקי: "אין הצדקה להמתין עד שכל גורמי האי-ודאות ייעלמו, בזמן שהעסקים ומשקי הבית ממשיכים לשאת בנטל הריבית הגבוהה".